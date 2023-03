- Proszę pamiętać, że i dwór brytyjski i my, jako dyplomacja, nie zawsze działamy w tej logice, w której działają media. My chcemy, aby ta wizyta przeszła jak najbardziej bezpiecznie, jak najbardziej przyjaźnie, budująco polsko-brytyjskie relacje - mówił w czwartek Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta, pytany o to dlaczego wizyta była utrzymywana w tajemnicy.



W czwartek William złożył wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Po złożeniu wieńca William udał się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotkał się z prezydentem, Andrzejem Duda.

Samolot rodziny królewskiej w środę po południu wylądował na lotnisku w podrzeszowskiej Jesionce.

- Nasze narody łączą silne więzi. Dzięki naszej współpracy na rzecz wspierania narodu ukraińskiego i jego wolności, która jest również naszą i waszą wolnością, te więzi stają się jeszcze silniejsze - powiedział książę William.

Następca tronu przekazał, że "chce osobiście podziękować polskim i brytyjskim żołnierzom współpracującym w bliskim i niezwykle ważnym partnerstwie".

- Chcę również złożyć hołd inspirującej postawie Polaków. Otworzyliście swoje serca dokładnie tak, jak otworzyliście swoje domy - powiedział.

- Dlatego dziś po południu odwiedziłem Rzeszów, aby spotkać się ze stacjonującymi tam oddziałami i wysłuchać ich historii oraz wyrazić uznanie dla ich służby. Jestem poruszony ich pasją i wspólną determinacją w obronie naszej wspólnej wolności - dodał.

Na Podkarpaciu stacjonują brytyjscy żołnierze z pułku Queen's Royal Hussars. Po wylądowaniu w Polsce książę William odwiedził medyczne centrum tranzytowe i jednostkę wojskową w Rzeszowie, spotkał się też z brytyjskimi i polskimi żołnierzami.

W środę książę udał się do punktu pobytowego dla uchodźców w Warszawie, aby zobaczyć na własne oczy jak przebiegają działania humanitarne. Wraz z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, książę Walii odwiedził punkt dla uchodźców przy ul. Wołoskiej.



Pierwsza wizyta w Polsce

Do pierwszej oficjalnej wizyty księcia i księżnej Cambridge doszło w lipcu 2017 roku. Parze podczas wizyty towarzyszyli dzieci: książę George i księżniczka Charlotte.

Księżna odwiedziła m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie odbyło się spotkanie z polskimi i brytyjskimi weteranami II Wojny światowej.

Para spotkała się również z przedsiębiorcami w wieżowcu Warsaw Spire, gdzie odbyły się rozmowy dotyczące min.: współpracy startupów z obu krajów. Odwiedzili także były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Stutthof w Sztutowie i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.