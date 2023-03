Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 392 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie na szczyt G7, który odbędzie się w maju w Hiroszimie.

Schallenberg bronił też drugiego największego austriackiego banku, Raiffeisen Bank International, twierdząc, że nierozsądne jest wytykania tej instytucji prowadzenia działalności w Rosji, podczas gdy wiele innych zachodnich firm robiło to samo.

- Myślenie, że nie będzie już Rosji i że możemy oddzielić się od niej we wszystkich obszarach to urojenia - powiedział szef austriackiej dyplomacji dodając, że choć Austria rozluźnia swoje więzy z Rosją, to "nie może zdarzyć z dnia na dzień".

- (Fiodor) Dostojewski i (Piotr) Czajkowski pozostaną częścią europejskiej kultury, czy tego chcemy czy nie. Nadal będą naszym największym sąsiadem. Pozostaną drugim największym mocarstwem na świecie - mówił Schallenberg.



Austria nadal sprowadza rosyjski gaz, chociaż zamierza zmniejszyć swoją zależność od Rosji pod tym względem w nadchodzących latach.

Część austriackich polityków wyraża jednak nadzieje na szybkie zakończenie wojny na Ukrainie i powrót do normalnych relacji z Rosją - twierdzi Reuters, powołując się na swoje źródła.



W kontekście aktywności Raiffeisen Bank International w Rosji Schallenberg stwierdził, że "91 proc. zachodnich firm nadal działa w Rosji i robi to, co rozsądne: czeka, ogranicza działalność".



Schallenberg opowiedział się za wypełnianiem istniejących sankcji europejskich, zamiast wprowadzenia dalszych sankcji.