05:21 Sztab Generalny armii Ukrainy informuje o odparciu ponad 120 rosyjskich ataków w ciągu doby

Z najnowszego raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na temat sytuacji na froncie wynika, że głównym celem działań wojennych Rosji na Ukrainie jest nadal dotarcie do granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego. "W tym celu okupanci skupiają swoje wysiłki na ofensywie na odcinkach łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim, marijinskim (...)" - czytamy w raporcie. "(...) nasi obrońcy odparli ponad 120 rosyjskich ataków na tych odcinkach" - podaje Sztab Generalny armii Ukrainy.



04:57 Japońskie media: Premier Japonii jedzie na Ukrainę, spotka się z Zełenskim

Japoński kanał NHK TV podaje, powołując się na kilka źródeł, że premier Japonii, Fumio Kishida, jest w drodze na Ukrainę. Do Kijowa ma dotrzeć we wtorek po południu. W stolicy Ukrainy Kishida spotka się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim.



04:26 Zełenski dziękuje UE i USA za pomoc wojskową

- Nasi europejscy partnerzy porozumieli się ws. planu mającego przyspieszyć dostawy amunicji dla naszej artylerii. Decyzja jest warta 2 mld euro. Zapewni ona nadzwyczajne dostawy i produkcję amunicji. To strategiczny krok. Daje nam pewność co do naszej jedności - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękując "wszystkim partnerom Ukrainy w Europie". - Wszystkim, którzy są prawdziwie zainteresowani w uczynieniu Europy silną i wolną - dodał. Zełenski mówił też o nowym pakiecie pomocy wojskowej z USA, wartym 350 mln dolarów, w skład którego wchodzą pociski do zestawów HIMARS, pociski artyleryjskie i inne rodzaje amunicji. - Jestem wdzięczny prezydentowi (Joe) Bidenowi, Kongresowi i wszystkim Amerykanom - podkreślił.



04:23 Ukraiński wywiad: Zmobilizowani Rosjanie uciekliby z frontu, gdyby nie jednostki zaporowe

W Rosji trwa ukryta mobilizacja prowadzona w związku z porażkami ponoszonymi na Ukrainie. Jednocześnie morale rosyjskich żołnierzy jest skrajnie niskie - gdyby nie jednostki zaporowe, większość zmobilizowanych uciekłoby z pola walki - twierdzi Andrij Jusow, przedstawiciel Głównego Wydziału Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.



04:20 Od początku wojny ukraińska policja rozpoczęła 67 639 postępowań ws. zbrodni popełnionych przez Rosjan i ich popleczników

Informacje takie przekazuje ukraińska policja. Najwięcej - 55 590 postępowań - jest prowadzonych z art. 438 Kodeksu karnego, mówiącego o zbrodniach wojennych.



04:16 We wtorek na Kremlu oficjalne spotkanie Xi Jinpinga z Władimirem Putinem

Przebywający z wizytą w Rosji prezydent Chin, Xi Jinping, spotka się we wtorek z premierem Rosji, Michaiłem Miszustinem, po czym, o 15 czasu moskiewskiego (13 czasu polskiego) zostanie oficjalnie przyjęty na Kremlu, gdzie będzie rozmawiał z Władimirem Putinem. Negocjacje zakończą się uroczystym obiadem.



