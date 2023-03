Patruszew ubolewał, że "młodzi pierwsi padają ofiarą tej agresji informacyjnej".

Reklama

- W przestrzeni wirtualnej umieszczane są informacje, które udzielają wskazówek i mówią o wartościach obcych naszemu społeczeństwu, takich jak ignorowanie instytucji rodziny, promowanie indywidualizmu, kult konsumpcji - wymieniał Patruszew.

Czytaj więcej Globalne Interesy Rosja zyskała sojusznika. W kosmosie wesprze ją… Zimbabwe Nowy kosmiczny sojusznik Rosji to jedno z najbiedniejszych i skorumpowanych państw świata - Zimbabwe. Kraje mają współpracować w tak zaawansowanych dziedzinach jak technologie satelitarne.

- Fałszywe idee o historii naszego kraju, zwycięstw i osiągnięć, kryminalne subkultury, zażywanie narkotyków, samobójstwa, brak szacunku do norm moralności publicznej - wszystko to jest wprowadzane do nastoletniego środowiska przez różne destrukcyjne grupy. W tych warunkach jest ważne, aby nie tylko chronić mieszkańców kraju, przede wszystkim młodych ludzi, przed wpływem destrukcyjnych ruchów i organizacji, ale też stworzyć warunki do prowadzenia wszechstronnego rozwoju indywidualnego, nauki patriotyzmu, postaw obywatelskich i umacniania duchowości - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Trzeba stworzyć warunki do prowadzenia wszechstronnego rozwoju indywidualnego, nauki patriotyzmu, postaw obywatelskich i umacniania duchowości Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Reklama

- Jest niezbędne odrzucenie przez społeczeństwo różnych form dewiacyjnych zachowań, nauczenie ich jak odkrywać i odrzucać fałszywe informacje. Taka praca musi być prowadzona równocześnie z edukacją i wychowywaniem młodych do aktywnego udziału w konstruktywnych, kreatywnych działaniach, w tym w przestrzeni wirtualnej - dodał.



- Jednocześnie musimy zintensyfikować środki służące wykrywaniu i tłumieniu propagandy terroryzmu, ekstremizmu i poprawę edukacji prawnej społeczeństwa, w tym informowanie o odpowiedzialności za udział w ekstremistycznych i innych nielegalnych działaniach - stwierdził Patruszew.