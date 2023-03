Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 391 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski dziękuje krajom europejskim i USA za dostawy amunicji dla ukraińskiej armii.

Przywódcy Rosji i Chiny podpisali w Moskwie wspólne oświadczenie o pogłębieniu kompleksowego partnerstwa i współpracy strategicznej oraz oświadczenie w sprawie planu rozwoju kluczowych obszarów rosyjsko-chińskiej współpracy gospodarczej do 2030 roku. Władimir Putin po zakończeniu spotkania z chińską delegacją wyraził „szczere zadowolenie z wizyty Xi Jinpinga w Rosji” i stwierdził, że „rozmowy były udane i konstruktywne”. Dodał, że „Rosję i Chiny łączą silne więzi”, a on sam „pozostaje w ścisłym kontakcie z Xi”.

- Podpisane dokumenty w pełni odzwierciedlają najwyższy poziom relacji między Rosją a Chinami - mówił gospodarz Kremla, według którego relacje te są „na najwyższym poziomie w historii”. Jako priorytet w relacjach z Chińską Republiką Ludową wskazał handel i współpracę gospodarczą. Zapowiedział też zwiększenie dostaw gazu do Rosji oraz prace nad zwiększeniem dostaw ropy. - Rozmowy koncentrowały się na współpracy energetycznej, która przebiega pomyślnie - mówił. Według niego porozumienie o współpracy podpisały też Rosatom i jego chiński odpowiednik.

Czytaj więcej Dyplomacja Xi Jinping zaprosił Władimira Putina do Chin Składający wizytę w Rosji Xi Jinping oświadczył, że zaprosił prezydenta Władimira Putina do złożenia wizyty w Chinach w tym roku.

Z kolei Xi Jinping nazwał spotkanie z Putinem „produktywnym” i ocenił, że rozmowy „zarysowują plan dalszej współpracy we wszystkich dziedzinach”. Podkreślił też, że handel między Rosją a Chinami wzrósł o 116 procent w ciągu dziesięciu lat. Zapowiedział, że będzie kontynuował kontakty z Putinem i zwrócił uwagę, że „stosunki między Rosją a Chinami mają ogromne znaczenie dla porządku światowego”.



Putin i Xi rozmawiali o wojnie na Ukrainie

Według Putina tzw. chiński plan pokojowy „może być wykorzystany jako podstawa do pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie, gdy Zachód i Kijów będą na to gotowe”. Rosyjski przywódca podkreślił przy tym, że Xi „zwracał dużą uwagę na pokojowe inicjatywy Chin podczas rozmów”.

Nie po raz pierwszy Putin postraszył także zachodnie państwa użyciem broni jądrowej. - Rosja będzie zmuszona do reakcji, jeśli Zachód zacznie stosować broń atomową - ostrzegł, choć żadne państwo Zachodu nie sugerowało takiego rozwiązania.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin swoje „stanowisko na temat politycznego rozwiązania kryzysu ukraińskiego” opublikowało w rocznicę wybuchu wojny. Dokument to 12 punktowy „plan pokojowy”, który mówi m.in. o potrzebie zniesienia jednostronnych sankcji nałożonych na Rosję. Plan zawiera też apel, aby „wszystkie konflikty rozwiązywać w drodze dialogu”. Według sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, takie sformułowanie to pułapka. Jego zdaniem może to być próba zamrożenia przez Putina konfliktu pod pozorem nawiązania rokowań pokojowych, aby za jakiś czas, gdy Rosja odbuduje siły zbrojne, znowu ruszyć do ofensywy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie uważa propozycji Chin za właściwy plan pokojowy, ale widzi w tej inicjatywie pozytywy. Xi Jinping, mówiąc w Moskwie o stanowisku Chin wobec wojny, stwierdził, że jego kraj „opowiada się za pokojem i dialogiem”.