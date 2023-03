Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 391 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski dziękuje krajom europejskim i USA za dostawy amunicji dla ukraińskiej armii.

Wizytę Kishidy na Ukrainie utrzymywano w tajemnicy niemal do samego końca. Dojdzie do niej dzień po spotkaniu premiera Japonii z premierem Indii, Narendrą Modim, w New Delhi.

Reklama

Jak zaznacza agencja Kyodo rzadko zdarza się, by japoński przywódca składał niezapowiedzianą wizytę w innym państwie.



Kishida i Zełenski mają rozmawiać o pomocy Japonii w odbudowie Ukrainy po wojnie.

24 lutego, w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, prezydent Ukrainy uczestniczył zdalnie w szczycie G7 na prośbę premiera Japonii

Reklama

Japonia sprawuje obecnie prezydencję w grupie G7. W maju będzie gospodarzem szczytu siedmiu największych gospodarek świata, który odbędzie się w Hiroszimie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Duże straty Rosjan w rejonie Awdijiwki. To pozorowana ofensywa? Rosjanie zwiększyli tempo operacji wokół Awdijiwki - odnotowuje think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW), w swoim najnowszym raporcie na temat sytuacji na froncie. Zdaniem ISW działania Rosjan w tym rejonie mają na celu głównie odciągnięcie ukraińskich jednostek z innych odcinków frontu.

Japoński rząd informował wcześniej, że wizytę Kishidy w Kijowie trudno będzie zorganizować ze względów bezpieczeństwa. Premier Japonii deklarował jednak, że chce odwiedzić Ukrainę przed szczytem G7.



Kishida otrzymał od Zełenskiego zaproszenie na Ukrainę. 24 lutego, w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, prezydent Ukrainy uczestniczył zdalnie w szczycie G7 na prośbę premiera Japonii.

Agencja Kyodo przypomina jednocześnie, że relacje Japonii z Rosją pogarszają się od czasu, gdy Tokio dołączyło do państw Zachodu wprowadzających sankcje wobec Rosji po jej inwazji na Ukrainę. Japonia i Rosja (jako sukcesor ZSRR) wciąż nie zawarły formalnie traktatu pokojowego po II wojnie światowej w związku ze sporem terytorialnym o część archipelagu Wysp Kurylskich, zajętą przez ZSRR w ostatnich tygodniach wojny.