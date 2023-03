Ministerstwo klimatu i środowiska zakończyło prace nad aktualizacją Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Spór w koalicji rządzącej jednak zaś ponownie energetycznego rozpędu. Aktualizacja strategii energetycznej miała być przyjęta 14 marca, następnie 21 marca. W efekcie sporu o węgiel brunatny w rządzie, będzie najwcześniej na początku kwietnia. To co jest pewne, to więcej wiatru, dużo słońca i dłużej na węglu kamiennym, aż wybudujemy trzy elektrownie jądrowe. Znamy wstępne liczby dotyczące OZE ujęte w dokumencie.