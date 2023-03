Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 390 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Rosja poniesie odpowiedzialność za każdy atak na Ukrainę, za każde zniszczone życie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

- Garnizon zostanie ustanowiony, by spełnić wymagania misji, ulepszyć zdolności dowodzenia i kierowania oraz zarządzać wysuniętymi placówkami w Polsce – powiedział rzecznik Pentagonu Pat Ryder. Jednostka ma zajmować się wsparciem dla żołnierzy stacjonujących w Polsce. W skład garnizonu wejdzie 13 wojskowych i 140 pracowników cywilnych. Jednostka ta będzie mieściła się w Poznaniu w kompleksie budynków nazywanych Camp Kosciuszko.

Teraz wojska amerykańskie mają w Europie siedem garnizonów: w Belgii, Niemczech i Włoszech. Już na początku marca Pentagon poinformował, że do Polski dotarli pierwsi żołnierze na stałe przydzieleni do służby w Polsce w ramach wysuniętej kwatery głównej V Korpusu US Army w Poznaniu.

Z badania przeprowadzonego w poprzednim roku przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że Polacy uważają, że umieszczenie u nas dowództwa V Korpusu wojsk USA poprawi nasze bezpieczeństwo. Aż 87,6 proc. badanych dobrze oceniło decyzję USA o ulokowaniu w Polsce dowództwa korpusu armii amerykańskiej, który zabezpiecza wschodnią flankę NATO. Przeciwnego zdania było ledwie 6,9 proc. respondentów, pozostali nie mieli zdania.

Z zapowiedzi Pentagonu wynika też, że na przełomie lata i jesieni zostaną przeprowadzone testy bazy przeciwrakietowej Aegis Ashore w Redzikowie koło Słupska. Potem baza będzie musiała jeszcze uzyskać certyfikację Szefa Operacji Morskich, Dowództwa Europejskiego USA i NATO. Dyrektor Agencji Obrony Przeciwrakietowej wiceadmirał John Hill przypomina, że system nie jest zaprojektowany na ochronę przed rakietami balistycznymi z Rosji. Ma przechwytywać rakiety wystrzelone przez Iran. Wzmocnienie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce i podniesienie rangi z tymczasowej do stałej obecności dowództwa V Korpusu Wojsk Lądowych USA w Poznaniu zapowiedział w czasie szczytu NATO w Madrycie prezydent USA Joe Biden. Przypomnijmy, że od jesieni 2020 roku w Poznaniu działa już wysunięte stanowisko dowodzenia, które koordynuje działania sił lądowych USA w Europie. Po napaści Rosji na Ukrainę Amerykanie zapowiedzieli przeniesienie stałego dowództwa V Korpusu z USA do Europy i przerzucenie z Fort Knox do Niemiec i Polski kolejnych wojskowych. Z komunikatu Pentagonu wynikało, że mowa jest o wysuniętym dowództwie korpusu, a także batalionie wsparcia i dowództwie garnizonu armii. Departament Obrony USA dodał, że będą to pierwsze w historii stałe jednostki na wschodniej flance, oprócz nich planuje się kontynuację i rozszerzenie obecności rotacyjnej.

11,6 tys. Tylu żołnierzy NATO stacjonuje obecnie w Polsce

Po agresji Rosji na Ukrainę. USA przeniosły do Europy m.in. brygadę pancerną (do Niemiec), do Polski trafiła 82. Dywizja Powietrznodesantowa (stacjonuje m.in. w Rzeszowie), z elementami kierowania i dowodzenia, batalion artylerii rakietowej HIMARS, samoloty myśliwskie (w tym F-35), samoloty tankowania powietrznego i walki radioelektronicznej. To spowodowało, że liczba amerykańskich żołnierzy w Europie wzrosła do ponad 100 tysięcy. Dodatkowo zmieniło się rozmieszczenie części sił stacjonujących na stałe w Europie – do Polski przeniesiono bazujące na stałe w Niemczech śmigłowce i zestawy Patriot.

W Polsce stacjonuje też od 2017 r. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa. Jej elementy są rozlokowane w Żaganiu, Skwierzynie, Świętoszowie, Drawsku Pomorskim, Bolesławcu i Toruniu. Ponadto od 2017 r. w Powidzu jest Brygada Lotnictwa Bojowego. W tym samym miejscu stacjonuje też amerykańska jednostka logistyczna Batalion Wsparcia Bojowego. Batalionowa Grupa Bojowa eFP stacjonuje zaś w Bemowie Piskim. Państwem ramowym tej grupy są Stany Zjednoczone. Amerykański kontyngent liczy ponad 800 żołnierzy. Ponadto służą w nim żołnierze z Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Jej działania są koordynowane przez Wielonarodową Dywizję Północ – Wschód w Elblągu.

Z danych NATO wynika, że w tej chwili w Polsce stacjonuje 11,6 tys. żołnierzy sojuszniczych, w tym 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.