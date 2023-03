Prof. Oniszczenko w rozmowie z TASS wspomina czasy ZSRR, gdy "wszyscy wokół byli wyszczepieni jak my (Rosjanie - red.), może nawet lepiej".

- A potem wszystko zaczęło się zmieniać. Ukraina, na przykład, przestała szczepić tak, jak oczekiwano. Ostatnie ogniska (odry) pojawiły się w Azji Środkowej - mówił.



Rosyjski uczony stwierdził też, że tylko osoby, które przechorowały odrę w dzieciństwie, zyskały dożywotnią odporność na tę chorobę.

- A odporność po szczepionce utrzymuje się ok. 10 lat. Dlatego zdecydowaliśmy, by szczepić ponownie co 10 lat - mówił.



- Nie powiedziałbym, że dziś mamy do czynienia z pandemią czy epidemią. Choroba występuje, ale sporadycznie - stwierdził w rozmowie z TASS prof. Oniszczenko.



Jednocześnie rosyjski uczony stwierdził, iż odra - nawet w tak ograniczonym zakresie - nie powinna występować.



Odra to jedna z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych wieku dziecięcego wywoływana przez należący do rodziny paramyksowirusów wirus odry. Wirus przenosi się drogą kropelkową - chory zakaża dwa dni przed pojawieniem się objawów i cztery dni po ich pojawieniu się. Mimo ograniczenia szerzenia się odry za pomocą szczepień jeszcze w 2018 roku z powodu zakażenia odrą zmarło na całym świecie 140 tys. osób, głównie dzieci poniżej piątego roku życia.



W pierwszych 10 miesiącach 2022 roku w Polsce wykryto 24 przypadki zakażenia odrą.