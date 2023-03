Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 392 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie na szczyt G7, który odbędzie się w maju w Hiroszimie.

Pieniądze mają stanowić wsparcie dla Ukrainy, która mierzy się z poważnymi zniszczeniami infrastruktury i stratami w gospodarce w związku z trwającą od ponad roku pełnowymiarową inwazją Rosji.

MFW spodziewa się, że w 2023 roku PKB Ukrainy może wzrosnąć o 1 proc.



Równolegle z ogłoszeniem przez MFW wstępnego porozumienia ws. pakietu pomocy finansowej dla Ukrainy, USA zapowiedziały przyspieszenie dostawy obiecanych wcześniej 31 czołgów Abrams, tak by dotarły one na Ukrainę jesienią. Informację taką przekazał dziennikarzom rzecznik Pentagonu, gen. Patrick Ryder.

Jak podaje Reuters decyzja Pentagonu oznacza, że czołgi Abrams trafią na Ukrainę o ok. rok wcześniej niż zakładano, gdy w styczniu USA ogłosiły, że przekażą 31 swoich czołgów podstawowych ukraińskiej armii.



Pentagon wyjaśnił, że dostawy czołgów na Ukrainę przyspieszy decyzja, by dostarczyć ukraińskiej armii wersję czołgu zasilaną olejem napędowym, jak większość innych pojazdów używanych przez ukraińską armię (inne wersje abramsów mogą być zasilane kerozyną, paliwem rakietowym JP-1 i niskooktanową benzyną.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w swoim wieczornym wystąpieniu podkreślił jak ważne jest dostarczanie Ukrainie pomocy wojskowej, w tym amunicji, bez opóźnień.



- Oczekujemy zwiększonych dostaw dokładnie tego, czego potrzebujemy - i potrzebujemy tego już - mówił Zełenski w wieczornym wystąpieniu.

W poniedziałek UE zobowiązała się wysłać Ukrainie milion sztuk amunicji artyleryjskiej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.



Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zapowiadał, że UE sfinansuje amunicję do broni zachodniej i radzieckiej, a na liście zakupów znajdą się pociski artyleryjskie kalibru 155 mm i 152 mm. Państwa członkowskie będą mogły działać samodzielnie, jeśli nie będą chciały przyłączyć się do unijnego programu wspólnych zakupów. Unijne dostawy amunicji dla Ukrainy muszą być "szybkie, tanie i w niezbędnych ilościach" - przekonywał, bagatelizując obawy, że pociski nie dotrą na czas.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne UE zatwierdza plan zakupu amunicji dla Ukrainy o wartości 2 mld euro Ministrowie spraw zagranicznych UE uzgodnili plan o wartości 2 mld euro, aby zrównoważyć swoje zapasy i wspólnie zakupić pociski artyleryjskie dla Ukrainy - podała agencja AFP, powołując się na dyplomatów.

Według szacunków UE, siły rosyjskie wystrzeliwały w ostatnich miesiącach od 20 do 50 tys. pocisków artyleryjskich dziennie, podczas gdy armia Ukrainy ogranicza się do około 4 do 7 tys. pocisków artyleryjskich dziennie.