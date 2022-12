04:30 Zełenski: W Donbasie Rosjanie rzucają do ataku wszystko, co mają

- W dzisiejszym ostrzale Chersonia pocisk trafił w punkt pomocy Czerwonego Krzyża. Kobieta, która zginęła, była ratownikiem medycznym, ochotnikiem. Moje kondolencje dla krewnych... Tylko od początku dnia Rosja ostrzelała Chersoń ponad 16 razy. Tylko jednego dnia! I tak jest codziennie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - W Donbasie było jak w poprzednich tygodniach, brutalny rosyjski atak trwa. Okupanci rzucają do ataku wszystko co mają. Nie mogą pokonać naszej armii, więc fizycznie niszczą każde miasteczko i wieś, tak aby nie zostały tam żadne budynki, a nawet ściany, które można wykorzystać do obrony - dodał.



04:25 Minister obrony Ukrainy: Skuteczność naszej obrony przeciwlotniczej wzrosła do 80 proc.

Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy na łamach "The Guardian" poinformował, że w grudniu skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej wzrosła do 80 proc. Jako dowód na taką skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej Reznikow wskazał atak rakietowy na Ukrainę z 5 grudnia, w czasie którego Ukraińcy zestrzelili 60 z 70 rakiet wystrzelonych przez Rosję. Reznikow podkreślił, że taką skuteczność udało się osiągnąć dzięki wykorzystaniu zestawów przeciwlotniczych przekazanych Ukrainie przez sojuszników, poradzieckich zestawów, którymi dysponuje ukraińska armia oraz wykorzystaniu karabinów maszynowych do zwalczania celów powietrznych.



04:19 Rosja: Pułk, uzbrojony w pociski hipersoniczne, osiągnie gotowość bojową do soboty

Dowódca rosyjskich Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego, generał Siergiej Karakajew oświadczył, że do soboty nowy pułk wyposażony w hipersoniczne pociski Awangard, osiągnie stan gotowości bojowej. Gen. Karakajew mówił też, że gotowość bojową osiągnął właśnie kolejny pułk rakietowy uzbrojony w mobilne zestawy pocisków międzykontynentalnych Jars.



