Oświadczenie Departamentu Stanu to reakcja na głosy rosyjskich polityków dotyczące wysyłki amerykańskich systemów obrony rakietowej Patriot do walczącej Ukrainy.



Media poinformowały w tym tygodniu, że administracja prezydenta Joe Bidena finalizuje już rozmowy na ten temat,



Informacje te wywołały nerwowe komentarze w Moskwie. Między innymi były prezydent Dmitrij Miedwiediew zastanawiał się we wpisie na swoim kanale na Telegramie, czy wysyłanie broni Ukrainie oznacza wypowiedzenie wojny Rosji. Ze swoich rozważań wyciągnął wniosek, że "państwa NATO mogą być uzasadnionymi celami wojskowymi".

Departament Stanu USA, odpowiadając na komentarze rosyjskiego rządu, że ewentualna wysyłka amerykańskich systemów rakietowych Patriot na Ukrainę „doprowadziłaby do nieprzewidywalnych konsekwencji” i zagroziłaby światowemu bezpieczeństwu, powtórzył, że Rosja jest samodzielnie odpowiedzialna za prowokacje na Ukrainie.

- Jedyne prowokacyjne środki, które zostały podjęte w trakcie tego całego konfliktu, zostały podjęte przez Rosję – powiedział zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel na piątkowej konferencji prasowej.

- Stany Zjednoczone nie są teraz i nigdy nie były w stanie wojny z Rosją – dodałPatel.

Chociaż Patel nie ogłosił żadnej nowej pomocy USA w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy, powiedział, że Stany Zjednoczone robią „dokładnie to, co prezydent Biden powiedział prezydentowi Putinowi, co zrobimy, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę: - Zapewnimy pomoc w zakresie bezpieczeństwa i pomożemy Ukrainie bronić jej integralności terytorialnej i suwerenności - uściślił rzecznik.