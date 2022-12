Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 296 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że w ciągu jednego dnia Chersoń został ostrzelany przez Rosjan 16 razy.

Rzeczniczka Białego Domu, w czasie konferencji prasowej była pytana o rezolucję dwójki kongresmenów, którzy wzywają prezydenta Joe Bidena do podjęcia kroków mających na celu zawieszenie lub pozbawienie praw i przywilejów, jakimi dysponuje Rosja będąc stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa.



- Działania Rosji na Ukrainie są naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych i są zniewagą wobec rdzennego mandatu Rady Bezpieczeństwa. I uważamy to za oburzające - jest oburzające, że stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ narusza Kartę (Narodów Zjednoczonych) prowadząc tak brutalną wojnę na Ukrainie, w tym próbując przyczynić się do jak największego cierpienia ludzi i biorąc na cel infrastrukturę krytyczną - odparła Jean-Pierre.

- Dlatego z powodzeniem doprowadziliśmy do głosowania w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, by pozbawić Rosji miejsca w Radzie Praw Człowieka ONZ. I pracujemy nad tym, by Rosja nie objęła kierowniczej roli nigdzie w systemie instytucji ONZ - dodała.

- Gdyby istniała ścieżka usunięcia Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ, skorzystalibyśmy z niej natychmiast. Niestety, nie widzimy, aby reguły rządzące w ONZ miały się zmienić. Dlatego jesteśmy skupieni na podejmowaniu działań, mających na celu izolację Rosji, w tym na forum międzynarodowych organizacji i pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności, w tym poprzez sankcje - podkreśliła.



O usunięcie Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ apelował wcześniej prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Rosja jest jednym z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ jako sukcesor ZSRR (pozostali stali członkowie to USA, Wielka Brytania, Francja i Chiny). Jako stałemu członkowi RB ONZ Rosji przysługuje m.in. prawo bezwzględnego weta, pozwalające zablokować wszelkie działania Rady wymierzone w Rosję jako agresora na Ukrainie.



Apele o reformy RB ONZ, jako nieprzystającej do obecnego stanu stosunków międzynarodowych pojawiały się już w przeszłości - postulowano m.in. poszerzenie listy stałych członków RB ONZ o państwa takie jak Niemcy, Brazylia czy Indie.