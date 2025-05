Nawrocki w Białym Domu. Wziął udział w uroczystości z udziałem Trumpa, ale z nim nie rozmawiał

- Rząd polski na czele z Donaldem Tuskiem doprowadził te relacje do ciężkiej sytuacji, co pobrzmiewało podczas mojej wizyty w Białym Domu. To była okazja do tego, abym mógł przedstawić swoje postulaty, swoje programy, swoją wizję polityki międzynarodowej jako kandydat na urząd prezydenta Polski. Była to możliwość zaprezentowania wielu ważnym osobom tego, jak patrzę na relacje międzynarodowe, na rolę Polski i na relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi – mówił podczas konferencji prasowej Nawrocki.

- Oczywiście w agendzie tych spotkań były także dyskusje o tym, co dzisiaj z perspektywy przyszłego prezydenta jest najważniejsze dla nas, a więc relacje militarne. Na terenie Polski jest 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Najważniejsze jest to, byśmy budowali potencjał naszych sił zbrojnych, dopiero wówczas będziemy silni, gdy zbudujemy nasz potencjał i zrealizujemy amerykańskie kontrakty, a także zbudujemy przynajmniej 300-tysięczną armię, ale w architekturze bezpieczeństwa państwa polskiego relacje ze Stanami Zjednoczonymi i silna Polska w NATO są bardzo ważne, stąd część tych dyskusji dotyczyła właśnie obecności wojsk amerykańskich i sytuacji w Unii Europejskiej – relacjonował Nawrocki.

- Na agendzie tych dyskusji odnosiłem się także do inwestycji, do przyszłości szczególnie w zakresie technologii. Oddawałem też atmosferę moich blisko 300 spotkań z mieszkańcami Polski. Wielokrotnie słyszałem, że to, iż Polska jest w drugim koszyku państw, które przyjmują amerykańską technologię, sprawia, że w Polsce powiatowej zdarzają się głosy, że Polacy nie rozumieją decyzji Stanów Zjednoczonych – mówił Nawrocki. - Oczywiście chcielibyśmy być w pierwszej kategorii państw.

- Odniosłem wrażenie, że kongresmeni i sekretarze doskonale wiedzą, co dzieje się w Polsce i w zakresie wymiaru sprawiedliwości i łamania praworządności w państwie polskim. Nie ja o tym mówiłem, ale wśród pytań, które mi zadawano, czekając na potwierdzenie czy rzeczywiście tak jest, padały pytania o subwencje dla kandydata na prezydenta, de facto dla największej partii politycznej w polskim parlamencie, która popiera mnie jako obywatelskiego kandydata. Zadawano mi pytania, czy jestem jedynym kandydatem, który pozbawiony jest niezgodnie z prawem subwencji - mówił Nawrocki.