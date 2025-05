Wojsko wyjaśnia. „Dezinformacja stanowi pożywkę dla rosyjskich ośrodków propagandowych”

Na wpis polityka ostro zareagowało w mediach społecznościowych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które kategorycznie zaprzecza pogłoskom. „W odniesieniu do nieprawdziwej informacji pojawiającej się w mediach społecznościowych dotyczącej rzekomego formowania polskiego korpusu interwencyjnego i rozpoczęcia przez władze wojskowe przygotowań do interwencji na Ukrainie, stanowczo dementujemy te nieuprawnione kłamstwa i manipulacje” – czytamy.

Jak zaznaczono, „informacje zawarte w przytoczonym piśmie dotyczą wyselekcjonowanej grupy kilku żołnierzy Sił Zbrojnych RP, posiadających odpowiednie przygotowanie i warunki zdrowotne, którzy kierowani są na Ukrainę do wykonywania zadań, jakie Wojsko Polskie realizuje od dziesiątek lat w wielu rejonach świata” – wyjaśniono, wskazując, że chodzi o zabezpieczanie ambasady RP i attachatu wojskowego, zabezpieczanie wizyt przedstawicieli rządu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych RP, czy też o służbę w charakterze oficerów łącznikowych. „Jest to standardowa procedura stosowana od lat, dotycząca kierowania żołnierzy SZ RP do rejonów o podwyższonym ryzyku operacyjnym” – zapewniono.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych: To element wojny informacyjnej

„Publikacja takich dokumentów przez osoby nieuprawnione oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji to nie tylko działanie nieodpowiedzialne, ale również skrajnie szkodliwe dla bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP oraz całego państwa” – czytamy we wpisie. „Tego rodzaju dezinformacja stanowi pożywkę dla rosyjskich ośrodków propagandowych i internetowych trolli, którzy aktywnie wykorzystują fałszywe narracje do rozbijania jedności społecznej oraz podważania wiarygodności Polski na arenie międzynarodowej” – zaznaczono.