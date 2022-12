06:09 W Kijowie przywrócono dostawy wody

W piątek godzinę przed północną zakończono w Kijowie najważniejsze prace, mające na celu przywrócenie zaopatrzenia w wodę w stolicy - poinformował późnym wieczorem mer miasta Witalij Kliczko, zaznaczając, że przywracanie pełnej sprawności systemu wodociągów potrwa jeszcze kilka godzin, co oznacza, że realnie woda w kranach w stolicy Ukrainy pojawi się w nocy. Kliczko dodał, że obecnie służby miejskie robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić dostawy ciepła do kijowskich mieszkań. ciepło do domów mieszkańców Kijowa.

