Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 297 Rosja w piątek wystrzeliła 76 rakiet na Ukrainę. Takie dane podał gen. Wałerij Załużny, głównodowodzący ukraińskiej armii, zaznaczając, że obrona powietrzna zestrzeliła 60 pocisków. Tymczasem Unia Europejska przyjęła dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji.

Cytowane przez BBC źródło w brytyjskim rządzie uważa, że chodzi o "zbadanie wojny" za pomocą "tabelek z Goldman Sachs", gdzie Sunak przed zajęciem się polityką był analitykiem. Audyt ma na celu ocenę postępu wojny i znaczenia wkładu wojskowego Wielkiej Brytanii dla Ukrainy

Reklama

Inicjatywa premiera Sunaka wzbudziła niepokój w niektórych przedstawicielach rządu, ponieważ brytyjscy dowódcy wojskowi twierdzą, że dostawy broni dla Ukrainy mogą okazać się decydujące w nadchodzących miesiącach.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Amerykańskie Patrioty dla Ukrainy. USA odpowiadają Rosji Stany Zjednoczone nie są teraz i nigdy nie były w stanie wojny z Rosją - powiedział zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel na piątkowej konferencji prasowej.

Pojawiły się także obawy, że zlecony audyt może oznaczać, że następca Borisa Johnsona, który zasłynął jako zagorzały zwolennik pomocy dla Kijowa, będzie miał do tej pomocy ostrożniejsze podejście.



Reklama

Otoczenie premiera podkreśla jednak, że Sunak "zdecydowanie popiera Ukrainę" i że poparcie rządu Wielkiej Brytanii dla Ukrainy jest niezachwiane.

Jednak cytowane przez BBC źródło w rządzie stwierdziło, że wojen nie wygrywa się audytami.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Miedwiediew: Państwa NATO mogą być uzasadnionymi celami wojskowymi Przywódcy krajów NATO jednogłośnie krzyczą, że ich kraje i cały blok nie są w stanie wojny z Rosją. Jednak wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że to nieprawda - napisał w mediach społecznościowych były prezydent Dmitrij Miedwiediew, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

- Wojny wygrywa się instynktownie. Na początku to Boris Johnson usiadł i powiedział: „Po prostu zróbmy to”. Więc Rishi Sunak musi odnaleźć swojego wewnętrznego Borisa w polityce zagranicznej. I oczywiście tylko w niej - cytuje BBC.



BBC dowiedziało się, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest świadomy debaty w Wielkiej Brytanii i zachęca Sunaka do utrzymania silnego wsparcia wojskowego dla swojego kraju.

- Prezydent Zełenski wyczuł, co się dzieje – powiedziało źródło. - Rozmawiał z premierem. Próbuje go zainspirować, mówiąc, że Wielka Brytania to wielcy wyzwoliciele, wielcy wojownicy i Ukraina potrzebuje ich pomocy.



Reklama

Zaniepokojeni członkowie rządu uważają też, że podejście Rishiego Sunaka może pogłębić wrodzoną ostrożność wobec Ukrainy ze strony prezydenta Joe Bidena, który jest zaniepokojony możliwością sprowokowania globalnego konfliktu na szerszą skalę.

Cytowane przez BBC źródło w rządzie zauważa, że były premier Boris Johnson wywierał naciski na Stany Zjednoczone -

"ale zawsze przyjazne" - w kwestii udzielania pomocy Ukrainie. - Nie chcemy, aby Rishi Sunak wzmocnił ostrożność Joe Bidena. Chcemy, aby naciskał, jak Boris Johnson - mówi źródło.