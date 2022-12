Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 296 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że w ciągu jednego dnia Chersoń został ostrzelany przez Rosjan 16 razy.

Šedivý ostrzegł przy tym, że USA "nie zawsze mogą być w stanie" chronić Europy przed zagrożeniem.



Reklama

- Rosyjska agresja przeciw Ukrainie pokazuje nam braki w naszych możliwościach - powiedział Šedivý, który stoi na czele Agencji mającej pomóc rządom państw UE rozwijać swój potencjał obronny.

Europejska Agencja Obrony rozmawia obecnie z europejskimi firmami zbrojeniowymi o zwiększeniu produkcji uzbrojenia, a także z państwami członkowskimi UE na temat wspólnego zakupu broni i amunicji.

Czytaj więcej Polityka USA: Senat zatwierdził wydatki na obronność. W 2023 r. wyniosą 858 mld dol. Senat głosami zarówno senatorów Partii Demokratycznej, jak i Partii Republikańskiej, zatwierdził ustawę o obronności (National Defense Authorization Act - NDAA) dokument, który jest przyjmowany co roku w ramach zatwierdzania wydatków z budżetu federalnego na obronność.

Reklama

- To, co jest ważne, to abyśmy byli w stanie, jako UE, stać się wiarygodni jako gwarant bezpieczeństwa dla naszych obywateli - powiedział Šedivý w rozmowie z Reuterem, wzywając kraje UE, aby inwestowały w obronność.



- USA będą w sposób nieodwracalny angażować się bardziej w rejonie Azji i Pacyfiku - zauważył Šedivý, zdaniem którego może to oznaczać, że Amerykanie nie będą mogli zapewnić odpowiedniego wsparcia Europie.

600 mld W 2021 r. wydatki państw UE na obronność po raz pierwszy przekroczyły ten próg

W 2021 roku wydatki państw UE na obronność po raz pierwszy przekroczyły 600 mld euro, po wzroście o 6 proc. rok do roku. Był to największy wzrost wydatków wojskowych po 2015 roku, po tym jak państwa UE zaczęły zwiększać wydatki na obronność w odpowiedzi na zajęcie przez Rosję Krymu i wybuch konfliktu na wschodniej Ukrainie.



Z raportu przygotowanego w 2020 roku przez Parlament Europejski wynika, że UE, bez wsparcia USA, nie byłaby w stanie się obronić, ponieważ brakuje jej potencjału wywiadowczego, samolotów rozpoznania, obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu oraz okrętów desantowych i okrętów podwodnych.