Ukrenergo podaje, że w wyniku ataku doszło do utraty przez system energetyczny Ukrainy ponad 50 proc. jego mocy, co zmusza do awaryjnych przerw w dostawach prądu, które rozpoczęły się 16 grudnia o 9 rano.

Jak informowały wcześniej ukraińskie Siły Powietrzne, do godziny 11 Rosjanie wystrzelili w piątek rano przeciwko celom na Ukrainie ponad 60 pocisków.

Jurij Ignat, rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych podał, że rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95 wystrzeliły przeciwko celom na Ukrainie pociski Ch-535 i Ch-101.

Ponadto z okrętów na Morzu Czarnym Rosjanie wystrzelili w kierunku Ukrainy pociski Kalibr.

Ukraina była też ostrzeliwana z zestawów przeciwlotniczych S-300.

To jeden z najbardziej zmasowanych ataków na Kijów od początku pełnowymiarowej wojny Mychajło Szamanow, rzecznik Kijowskiej Administracji Cywilno-Wojskowej

Z kolei bombowce Tu-22M3 wystrzeliły w kierunku celów na Ukrainie pociski Ch-22.



Ukraina była też atakowana przez rosyjskie samoloty MiG-31K oraz samoloty Su-35, które wystrzeliły pociski Ch-59.



Tylko przeciwko celom w Kijowie i jego rejonie wystrzelono w piątek 40 pocisków, z których 37 zostało zestrzelonych - powiedział Mychajło Szamanow, rzecznik Kijowskiej Administracji Cywilno-Wojskowej.

- To jeden z najbardziej zmasowanych ataków na Kijów od początku pełnowymiarowej wojny - dodał.



Według Szamanowa pracownicy służb miejskich rozpoczęli prace naprawcze w mieście zaraz po odwołaniu alarmu powietrznego.



Po ataku w całym Kijowie są problemy z dostawami wody.