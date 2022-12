Prezydent Andrzej Duda oświadczył w czwartek że najnowszy projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym nie był z nim konsultowany. To była jedna z przyczyn dlaczego został on zdjęty z porządku obrad. Apel prezydenta przyniósł efekt, dziś doszło do spotkania między nim a Prezesem NSA.