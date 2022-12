Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 296 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że w ciągu jednego dnia Chersoń został ostrzelany przez Rosjan 16 razy.

- W przyszłym roku rozpoczniemy pracę nad opracowaniem obiecującego, mobilnego zestawu rakietowego, który będzie bardziej mobilny niż wyrzutnie rakiet Jars, będzie stwarzał możliwość rozmieszczenia i odpalenia (pocisków międzykontynentalnych - red>) z każdej części Federacji Rosyjskiej - powiedział oficjalnemu dziennikowi resortu obrony Rosji gen. Karakajew.

Dowódca rosyjskich Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego mówił też, że w 2023 roku podległe mu wojska zakończą proces przezbrajania jednostek uzbrojonych w rakiety Jars w zestawy mobilne.

Pociski Jars mogą być wystrzeliwane z zestawów mobilnych lub z silosów rakietowych. Pociski te mają być w stanie razić cele na odległość 11 tys. km, mogą być wyposażone w wiele głowic, w tym w głowice manewrujące.



Gen. Karakajew zapowiedział, że w nadchodzących latach zestawy uzbrojone w pociski Sarmat staną się podstawą jeśli chodzi o "ciężkie", wystrzeliwane z silosów rakiety międzykontynentalne.

Rakiety RS-28 Sarmat mogą być uzbrojone w 10 do 15 głowic

W czerwcu prezydent Rosji, Władimir Putin mówił, że do końca 2022 roku rosyjska armia powinna postawić w stan gotowości nowe strategiczne pociski Sarmat. 20 kwietnia Ministerstwo Obrony Rosji informowało o pierwszym teście rakiety Sarmat.



Rakiety RS-28 Sarmat mogą być uzbrojone w 10 do 15 głowic. Ich zasięg to ok. 18 tys. km.

Karakajew poinformował też, że w 2023 roku rosyjskie Wojska Rakietowe Przeznaczenia Strategicznego przeprowadzą osiem testów pocisków międzykontynentalnych, o których będą informowały USA z wyprzedzeniem.