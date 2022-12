Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 296 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że w ciągu jednego dnia Chersoń został ostrzelany przez Rosjan 16 razy.

Nowy pakiet sankcji nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, ponieważ musi być formalnie zatwierdzony przez wszystkie państwa członkowskie UE.

Prawdopodobnie oficjalna informacja o przyjęciu dziewiątego pakietu sankcji pojawi się w piątek około południa - informuje Reuters.



W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła propozycję dziewiątego pakietu sankcji wobec Rosji, który obejmował m.in. umieszczenie na liście rosyjskich podmiotów objętych sankcjami kolejnych 200 osób fizycznych i prawnych. Na liście tej znajdowali się ministrowie rosyjskiego rządu, parlamentarzyści, gubernatorzy, a także partie polityczne i podmioty związane z siłami zbrojnymi.

Czytaj więcej Gospodarka Spory o 9 pakiet antyrosyjskich sankcji. Potężne uderzenie w rosyjskie media Ministrom spraw zagranicznych UE nie udało się na razie uzgodnić 9 pakietu antyrosyjskich sankcji. Dokument wrócił do rozpatrzenia przez stałych przedstawicieli krajów członkowskich UE. Niektóre z nich chcą specjalnego traktowania swoich relacji gospodarczych z Rosją.

Już wcześniej sankcjami UE objętych zostało 1 241 osób fizycznych i 118 osób prawnych. Znalezienie się na liście podmiotów objętych sankcjami wiąże się z zakazem podróżowania do UE i zamrożeniem aktywów posiadanych na terenie Unii Europejskiej.



Dziewiąty pakiet sankcji ma również objąć rosyjski przemysł obronny, kolejne rosyjskie banki oraz sektor wydobywczy. W propozycji przedstawionej przez UE znalazły się również zapisy o ograniczeniu eksportu do Rosji środków chemicznych, elektroniki i podzespołów, które mogą być wykorzystywane przez siły zbrojne, a także części do produkcji bezzałogowych statków powietrznych.

Przywódcy państw UE na szczycie w Brukseli zatwierdzili wartą 18 mld dolarów pomoc makrofinansową dla Ukrainy w 2023 roku

Ostateczny tekst dziewiątego pakietu ma zawierać klauzulę, dotyczącą sankcji sektorowych, która ma zapewnić podmiotom z UE możliwość współpracy z dużymi firmami z nieobjętej sankcjami branży spożywczej i rolnej, należącymi do objętych sankcjami oligarchów pod warunkiem, że zajmowały się one eksportem przed inwazją Rosji na Ukrainę - podaje Euronews. Ten ostatni warunek ma przeciwdziałać obchodzeniu sankcji przez zakładanie nowych przedsiębiorstw przez objętych sankcjami oligarchów.



Jednocześnie przywódcy państw UE na szczycie w Brukseli zatwierdzili wartą 18 mld dolarów pomoc makrofinansową dla Ukrainy w 2023 roku. Ma ona umożliwić Kijowowi pokrycie deficytu budżetowego i przeciwdziałać załamaniu się ukraińskiej gospodarki, obciążonej kosztami wojny z Rosją.



Przez pewien czas przyjęcie tego pakietu pomocy dla Ukrainy blokowała Polska, która miała zastrzeżenia co do propozycji minimalnego podatku od dużych korporacji, który był przyjmowany w pakiecie wraz z pomocą makrofinansową dla Ukrainy. Ostatecznie jednak Polska wycofała swoje weto. Wcześniej weto wycofały Węgry, które przez pewien czas blokowały pomoc dla Ukrainy w związku ze swoimi negocjacjami z Brukselą ws. przyjęcia węgierskiego planu odbudowy.

Wołodymyr Zełenski, przemawiając na forum Rady Europejskiej za pośrednictwem wideołącza stwierdził, że "pakiet pomocy makrofinansowej dla Ukrainy jest także bronią do obrony wolności" - Podobnie jak dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji. To nasza ochrona. Proszę, zrozumcie to! Mam nadzieję, że już w styczniu będziemy mogli podziękować wam za pierwszą transzę pomocy makrofinansowej - dodał.