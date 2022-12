Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 296 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi, że w ciągu jednego dnia Chersoń został ostrzelany przez Rosjan 16 razy.

Łukaszenko wygłosił tę uwagę podczas spotkania w sprawie współpracy białorusko-rosyjskiej - poinformowała agencja informacyjna BiełTA. Spotkanie poprzedza planowany na poniedziałek szczyt obu narodów w stolicy Białorusi.

Reklama

- Nigdy nie będziemy wrogami Rosji – powiedział Łukaszenko. - I nigdy nie będziemy jej traktować ozięble. To jest najbliższy nam kraj, najbliższy nam naród. Myślę, że dopóki będziemy u władzy, będziemy trzymać się tego trendu. Gdyby było inaczej, byłoby jak na Ukrainie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Białoruś sprawdza gotowość bojową armii, ale nie zaatakuje Nadal mało prawdopodobne jest, by białoruska armia zaatakowała Ukrainę, mimo nagłego sprawdzenia gotowości bojowej jednostek 13 grudnia - pisze w swojej najnowszej analizie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Odkąd Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę 24 lutego, Białoruś stała się jednym z najbliższych strategicznych sojuszników Rosji. Łukaszenko publicznie poparł rosyjskiego przywódcę, pozwalając nawet rosyjskim wojskom na stacjonowanie na terytorium Białorusi, zapewniając im łatwiejszy dostęp do stolicy Kijowa.

Reklama

- Mówię to absolutnie szczerze: jeśli kierownictwo Federacji Rosyjskiej chce budować stosunki z suwerennym niepodległym państwem Białorusi, jeśli Rosja postrzega nas jako państwo suwerenne i niepodległe, ale bardzo bliskie, gdzie wszystko, co rosyjskie – od języka po rosyjskie tradycje – jest czczone, jesteśmy gotowi do budowania relacji – powiedział Łukaszenko w piątek. - Jednak zawsze powinniśmy wychodzić z założenia, że jesteśmy suwerennym i niezależnym państwem.

W ostatnich miesiącach krążyły pogłoski o militarnym włączeniu się Białorusi w trwający konflikt rosyjsko-ukraiński.

Zarówno jednak wywiady państw Zachodu, jak i amerykański Instytut Studiów nad Wojną, podkreślali, że zaangażowanie Białorusi pozostaje „niezwykle mało prawdopodobne”

Javed Ali, profesor Uniwersytetu w Michigan, specjalizujący się w polityce międzynarodowej i dyplomacji, uważa nawet, że włączenie się w ten konflikt wiązałoby się dla Białorusi ze "znacznym ryzykiem".



- Białoruś to taki mały kraj. Ma tak ograniczone zasoby militarne. Utrata kilkuset lub kilku tysięcy żołnierzy byłaby dla niej druzgocąca - uważa Ali.



Reklama

Inny naukowiec, Artiom Szraibman - Białorusin mieszkający obecnie w Polsce, związany z Carnegie Endowment for International Peace, uważa, że wiele wskaźników faktycznie ilustruje relacje gospodarcze między Mińskiem a Moskwą. Szraibman wskazuje też, że Putin ustępuje licznym żądaniom Łukaszenki – takim jak przekazanie mu tańszej ropy po cenie niższej niż poprzednia, restrukturyzacja starych kredytów, udzielanie nowych i zapewnienie dostępu do rosyjskiego portów, aby Białoruś mogła zmienić kierunek eksportu objętego sankcjami.

- Narracja, że Łukaszenko opiera się jakiejś mitycznej presji ze strony Moskwy, jest bardzo popularna – powiedział Szraibman. - Ale dowody na to po prostu nie istnieją. Przynajmniej według mnie.