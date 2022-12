Najsilniejsi w Europie, czy kraj z gospodarką o wiele bardziej zrujnowaną, niż się to wydaje jego mieszkańcom? Bezrobocie jedno z najniższych w Unii Europejskiej, ale widmo masowych zwolnień coraz wyraźniejsze. Kryzys gospodarczy coraz mocniej puka do naszych drzwi, ale czy uda się nam go przetrwać? Odpowiedzi szukają Michał Płociński i Hubert Salik, redaktorzy magazynu „Plus Minus”.