05:38 Obwód kijowski: Ponad 4 500 obiektów uszkodzonych w wyniku rosyjskiej agresji zostało odbudowanych

Informacje o pracach, mających na celu odbudowę zniszczonych przez Rosjan części obwodu kijowskiego, przekazuje gubernator obwodu, Ołeksij Kułeba. "Odbudowa kraju wymaga niezwykłych wysiłków. Pracujemy ciężko każdego dnia, ponad 4 500 obiektów zostało już odtworzonych w obwodzie. To budynki mieszkalne, wieżowce, placówki edukacyjne i placówki ochrony zdrowia" - oświadczył Kułeba.



05:20 64 przypadki przemocy seksualnej związanej z konfliktem zbrojnym w obwodzie chersońskim

Specjalna mobilna grupa badająca przypadki przemocy seksualnej związanej z agresją Rosji na Ukrainę, w skład której wchodzą prokuratorzy, policjanci, psychologowie i eksperci ds. praw człowieka, odwiedziła dwukrotnie wyzwolone tereny w obwodzie chersońskich i udokumentowała 64 przypadki przemocy seksualnej na tych terenach - poczynając od gwałtów i zmuszania do nagości, po tortury obejmujące rażenie prądem genitaliów - informuje Prokuratura Generalna Ukrainy.



04:58 USA mają rozważać przekazanie Ukrainie zestawów JDAM

Chodzi o zestawy ogonowe dołączane do standardowych bomb lotniczych ogólnego przeznaczenia lub bomb penetrujących, które pozwalają zamienić je w broń precyzyjnego rażenia.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA przekażą Ukrainie zestawy, które zmienią zwykłe bomby w pociski precyzyjne? Administracja Joe Bidena zamierza wysłać Ukrainie zestawy elektroniki, która pozwala zamienić niekierowaną amunicję w "inteligentne bomby", które mogą precyzyjniej razić rosyjskie cele - podaje "Washington Post", powołując się na przedstawicieli administracji znających tę sprawę.

04:29 Zełenski: Taktyka Rosjan sprowadza się do niszczenia wszystkiego przed nimi

- Nie ma spokoju na linii frontu. Nic nie jest tu łatwe i proste. (...) Zwłaszcza, gdy cała taktyka okupantów sprowadza się do niszczenia wszystkiego przed nimi z użyciem artylerii, tak że zostają tylko ruiny i leje na ziemi - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Rosja niszczy miasto po mieście w Donbasie, jak Mariupol, jak Wołnowachę, jak Bachmut. Obrona w takich warunkach to nie tylko heroizm, to coś więcej. Dziękuję naszym wojownikom, którzy opierają się presji okupantów - dodał. Zełenski zapewnił też, że Ukraina "przygotowuje porozumienia, które wzmocnią potencjał obronny Ukrainy i zapewnią jej więcej zdolności operacyjnych".



04:24 Ambasada Rosji w USA ostrzega przed przekazaniem zestawów Patriot Ukrainie

"W USA rozpoczęła się kampania informacyjna na rzecz domniemanego przekazania zaawansowanych zestawów przeciwlotniczych Kijowowi. (...) Jeśli ta informacja się potwierdzi, będziemy świadkami kolejnego prowokacyjnego kroku administracji (Joe Bidena), który może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji (...) Taka linia Waszyngtonu prowadzi do kolosalnych strat nie tylko w relacjach USA z Rosją, ale też stwarza dodatkowe zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego" - w ten sposób ambasada Rosji w USA odniosła się do doniesień medialnych dotyczących możliwego przekazania Ukrainie zestawów Patriot. "To USA są odpowiedzialne za trwanie i eskalację konfliktu na Ukrainie" - przekonuje rosyjska ambasada.



04:21 Rosyjska 28 Gwardyjska Dywizja Rakietowa otrzymała drugi w ciągu dwóch dni pocisk międzykontynentalny Jars

Jednostka Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego otrzymała kolejny pocisk międzykontynentalny Jars w wersji pozwalającej na wystrzeliwanie go z silosa rakietowego. Pocisk został już umieszczony w silosie - informuje resort obrony Rosji.



