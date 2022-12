Z urzędnikami rozmawiali dziennikarze "Evening Standard". Jeden z nich zasugerował, że Ukrainie mogą zostać przekazane bardziej nowoczesne samoloty bojowe.

Nowe podejście może również zapewnić Kijowowi sprzęt, który pozwoli uprzedzić rosyjskie plany wojskowe, a nie tylko reagować na ataki, na przykład na kluczową infrastrukturę.

Urzędnicy podkreślają, że Zachód przygląda się temu, jak przebieg konflikt i stara się ustalić, "co trzeba zrobić, by dać Ukrainie decydującą przewagę bez przechodzenia do ofensywy przeciwko Rosji".

- To trudne pytanie, ale ludzie zaczynają się mu przyglądać, ponieważ alternatywa, którą jest pozwolenie, by sprawy toczyły się dalej, nie jest zachęcająca - tłumaczą urzędnicy. - To jest praca, która trwa w USA i z kluczowymi sojusznikami NATO - dodają.

Jeden z rozmówców przyznał, że trwają w tej sprawie z rządem w Kijowie. Nie odpowiedział na pytanie, czy ustalono już kwestię możliwości przekazania myśliwców, które mogłyby zastąpić wysłużone MiGi-29.

- Wiele z tego rzeczywiście zależy od charakteru rosyjskich ataków i tego, gdzie Ukraińcy najbardziej chcą umieścić swój wysiłek - cytuje dziennik.