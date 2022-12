Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 295 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada zawarcie umów, które zapewnią Ukrainie "większe możliwości operacyjne".

Ukraińcy nie zgodzą się na kompromis z Rosją, zakładający utratę przez Ukrainę terytorium. Zamrożenie konfliktu z zajętymi przez Rosję ukraińskimi terenami tylko zachęci Władimira Putina do kolejnej fali agresji - ocenił w wywiadzie dla "The Economist" prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Reklama

Zełenski jako bardzo ważne ocenił, by zmierzać w kierunku granic z 1991 roku, czyli do sytuacji, w której do Ukrainy należał Krym oraz terytoria w Donbasie, pozostające obecnie pod kontrolą sił rosyjskich.

Prezydent Ukrainy mówił, że dla Putina jedynym wyjściem jest wycofanie wojsk rosyjskich zarówno z ziem ukraińskich zajętych w tym roku, jak i terenów okupowanych od ośmiu lat. Zełenski zaznaczył, że jedyna różnica dotyczy tylko tego, jak do tego dojdzie: albo Rosjanie wycofają się sami, albo zostaną do tego zmuszeni przez siły zbrojne Ukrainy.

Reklama

- Jeśli teraz Putin wycofa się do granic z 1991 roku, rozpocznie się droga dyplomacji. To znaczy, że tylko on może przenieść wojnę z płaszczyzny wojskowej na dyplomatyczną - podkreślił Zełenski.