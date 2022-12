Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 295 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada zawarcie umów, które zapewnią Ukrainie "większe możliwości operacyjne".

Rzecznik Kremla mówił o tym w odpowiedzi na pytanie o słowa Wołodymyra Zełenskiego, który na forum G7 zaproponował, aby Rosja rozpoczęła wycofywanie wojsk z Ukrainy przed świętami Bożego Narodzenia, co miałoby być pierwszym krokiem do pokoju.



Pieskow stwierdził jednak, że Moskwa "nie otrzymała żadnej propozycji od nikogo", dotyczącej ewentualnego zawieszenia broni na Ukrainie na czas świąt. - Ten temat nie znajduje się na agendzie - dodał.



Dzień wcześniej rzecznik Kremla mówił, że na Ukrainie nie zapanuje pokój, dopóki prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, nie zaakceptuje "nowej rzeczywistości", w której Rosja przejęła kontrolę nad czterema, nielegalnie anektowanymi obwodami Ukrainy. Rosja nielegalnie anektowała obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński pod koniec września, ale ani wtedy, ani dziś, nie kontroluje całości terytorium tych obwodów.

W środę Rosjanie przeprowadzili pierwszy od tygodni bezpośredni atak na Kijów - w rejonie stolicy Ukrainy zestrzelono 13 dronów-kamikadze z Iranu, szczątki jednego z nich uszkodziły budynki w centrum stolicy Ukrainy.



- Chciałabym, żeby to się skończyło... Żeby (rosyjski prezydent Władimir) Putin, ten bękart, umarł - mówi 39-letnia Jana, mieszkanka stolicy Ukrainy.



Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym wystąpieniu mówił, że na linii frontu nie ma spokoju. - Nic nie jest tu łatwe i proste. (...) Zwłaszcza, gdy cała taktyka okupantów sprowadza się do niszczenia wszystkiego przed nimi z użyciem artylerii, tak że zostają tylko ruiny i leje na ziemi - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. - Rosja niszczy miasto po mieście w Donbasie, jak Mariupol, jak Wołnowachę, jak Bachmut. Obrona w takich warunkach to nie tylko heroizm, to coś więcej. Dziękuję naszym wojownikom, którzy opierają się presji okupantów - dodał. Zełenski zapewnił też, że Ukraina "przygotowuje porozumienia, które wzmocnią potencjał obronny Ukrainy i zapewnią jej więcej zdolności operacyjnych".

- Biorąc pod uwagę to co widzimy w powietrzu i na ziemi na Ukrainie, trudno stwierdzić, ze ta wojna skończy się do końca roku - przyznał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu, John Kirby, pytany o perspektywy rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą.



Amerykanie mają jeszcze w tym tygodniu oficjalnie ogłosić przekazanie Ukrainie zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot, co ma znacząco wzmocnić obronę przeciwlotniczą Ukrainy.

Kreml ostrzega, że zestawy Patriot staną się "uprawnionym celem" jeśli trafią na Ukrainę.



Tymczasem między Ukrainą a Rosją doszło do kolejnej wymiany więźniów, której częścią był obywatel USA, Suedi Murekezi, uwolniony przez Rosjan - poinformował szef kancelarii prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak. Jermak mówił, że Murekezi przybył na Ukrainę, by "pomóc mieszkańcom tego kraju". Według "Washington Post" mężczyzna jest weteranem sił powietrznych USA, urodzonym w Ugandzie.

Międzynarodowy Czerwony Krzyż poinformował w środę, że możliwa jest wymiana wszystkich jeńców wojennych wziętych jak dotąd do niewoli przez Rosję i Ukrainę

Kirby mówił, że władze USA przyjęły z zadowoleniem informację o uwolnieniu obywatela USA, ale nie podał jego personaliów.



Międzynarodowy Czerwony Krzyż poinformował w środę, że możliwa jest wymiana wszystkich jeńców wojennych wziętych jak dotąd do niewoli przez Rosję i Ukrainę, ale zależy to od porozumienia między Moskwą a Kijowem.



Kierująca Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża Mirjana Spoljaric podkreśliła, że taka wymiana buduje zaufanie między stronami a w przeszłości tego typu porozumienia były pierwszym krokiem do "szerszego porozumienia".



Ani MKCK, ani żadna ze stron konfliktu nie podała ilu dokładnie jeńców dostało się do niewoli. Szacuje się, że może chodzić o tysiące jeńców.