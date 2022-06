05:33 Dowództwo Operacyjne "Południe": Zniszczyliśmy trzy składy amunicji

W ciągu doby, na południu Ukrainy, ukraińska armia wyeliminowała 33 rosyjskich najeźdźców i zniszczyła wyrzutnię rakiet Grad, kilka pojazdów opancerzonych, trzy składy amunicji i dwa składy paliwa - informuje Dowództwo Operacyjne "Południe". Ukraińskie lotnictwo miało przeprowadzić serię ataków na bastiony Rosjan, zgrupowania ich sił, a także most pontonowy i składy amunicji w pięciu miejscowościach w obwodzie chersońskim - czytamy w raporcie.



05:31 MSZ Ukrainy: Wyrok śmierci wobec cudzoziemców broniących Ukrainy jest nieważny

- Tzw. proces personelu wojskowego Sił Zbrojnych Ukrainy na okupowanych ukraińskich terytoriach jest pozbawiony mocy prawnej - mówił rzecznik MSZ Ukrainy, Ołeh Nikołenko.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne MSZ Ukrainy: Cudzoziemcy walczący dla Ukrainy są jak ukraińscy żołnirze Wyrok śmierci wydany przez sąd Donieckiej Republiki Ludowej, samozwańczej, separatystycznej republiki istniejącej na terytorium Donbasu, wobec dwóch Brytyjczyków i Marokańczyka walczących po stronie ukraińskiej, powinien zostać uznany za nieważny - przekonuje rzecznik MSZ Ukrainy, Ołeh Nikołenko.

05:02 Podolak: Zachód nie wie, jak wielu wyrzutni rakiet używa rosyjska armia

Doradca szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mówił, że kiedy między armią rosyjską a ukraińską dojdzie do równowagi jeśli chodzi o liczbę tych ostatnich systemów uzbrojenia, co ma nastąpić, gdy Ukraina otrzyma od 150 do 300 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, ukraińska armia będzie w stanie skutecznie odzyskiwać utracone terytoria.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Podolak: Ukraina potrzebuje do 300 wyrzutni rakiet, by odzyskać swoje ziemie Zachodnim rządom brakuje informacji wywiadowczych na temat użycia wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet przez rosyjską armię i dlatego tego rodzaju broń jest dostarczana Ukrainie w zbyt małych ilościach - powiedział doradca szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, w rozmowie z radiem BBC.

04:40 Zełenski w wieczornym wystąpieniu mówił o "pozytywnych wieściach z Zaporoża"

- W obwodzie zaporoskim udaje nam się pokrzyżować plany okupantów - stwierdził prezydent Ukrainy nie podając jednak żadnych szczegółów. W czwartek ministerstwo obrony Ukrainy informowało o udanej kontrofensywie na południu kraju, w pobliżu Chersonia, która miała doprowadzić do odzyskania części terytorium przez Ukrainę.



04:34 Komisja spraw zagranicznych Senatu USA jednogłośnie za Szwecją i Finlandią w NATO

Komisja spraw zagranicznych amerykańskiego Senatu jednogłośnie przyjęła rezolucję wzywającą NATO do jak najszybszego przyjęcia do Sojuszu Finlandii i Szwecji. - Przyjęcie przez komisję rezolucji jest świadectwem ponadpartyjnego poparcia do wejścia do NATO Finlandii i Szwecji - powiedział członek komisji, senator Jim Risch (Partia Demokratyczna). - Od dawna mówiłem, że silne polityczne i wojskowe tradycje Szwecji i Finlandii czynią z nich idealnych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mam nadzieję, że Senat pójdzie w ślady komisji i szybko przyjmie tę rezolucję - dodał.



04:26 Kanadyjski rząd ostrzega przed rosyjskimi cyberatakami

- Nie mogę wystarczająco mocno podkreślić jak ważne jest, że w obecnym geopolitycznym środowisku, w którym się znajdujemy, utrzymujemy się w podwyższonej gotowości w związku z możliwością ataków ze strony państw nieprzyjaznych, takich jak Rosja - mówił Marco Mendicino, minister bezpieczeństwa publicznego Kanady, na forum kanadyjskiego parlamentu. Mendicino dodał, że możliwe są cyberataki wymierzone w rosyjską "infrastrukturę krytyczną", a także w "różne sektory administracji i gospodarki".



04:19 Przewodniczący parlamentu Ukrainy: Korytarz dla negocjacji się zwęża

Rusłan Stefanczuk, przewodniczący parlamentu Ukrainy, występując na forum holenderskiego parlamentu stwierdził, że "są trzy czerwone linie, których Ukraina nigdy nie przekroczy w żadnych negocjacjach". - To kwestia ukraińskiej niepodległości, kwestia ukraińskiej suwerenności i kwestia ukraińskiej integralności terytorialnej - wyliczał. - Dodatkowo chciałbym podkreślić, że po każdym takim Mariupolu, Buczy i Irpieniu, korytarz dla negocjacji staje się coraz węższy - dodał.