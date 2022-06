07:36 Sondaż dla rp.pl: Polacy uważają, że Ukraina nie powinna zrzekać się terytorium, by zawrzeć pokój

Tylko 18,7 proc. respondentów jest zdania, że Ukraina powinna pójść na ustępstwa terytorialne, by zakończyć wojnę z Rosją.

Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Czy Ukraina powinna zrzec się części terytorium? Polacy: Nie "Czy Pani/Pana zdaniem Ukraina powinna się zgodzić na utratę części terytorium, gdyby miało to zakończyć wojnę z Rosją?" - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

07:19 Boris Johnson nakazuje ministrom zrobić „wszystko, co w ich mocy”, aby uwolnić Brytyjczyków skazanych na śmierć

Aiden Aslin i Shaun Pinner zostali schwytani w Mariupolu w kwietniu. Obaj zostali uznani za winnych „działalności najemników i działań mających na celu przejęcie władzy i obalenie konstytucyjnego porządku DRL”, ale ich rodziny utrzymują, że walczyli zgodnie z prawem jako część armii ukraińskiej i powinni być traktowani jak jeńcy wojenni.

07:10 W ukraińskiej armii służy ponad 37 tysięcy kobiet

Ponad tysiąc z nich zajmuje dowódcze stanowiska

06:46 Mer Chersonia: Brak dostępu do ukraińskich stron internetowych w mieście

Rosjanie odcięli mieszkańcom okupowanego Chersonia dostęp do ukraińskiej telefonii komórkowej i internetu od ukraińskich dostawców - pisze na swoim profilu na Facebooku mer Chersona, Ihor Kołychajew. "W Chersoniu od tygodnia nie ma sygnału od ukraińskich dostawców telefonii komórkowej. Nie ma internetu od ukraińskich dostawców. Firmy, które zdołały utrzymać się na powierzchni, są już podłączone do Krymskiego Internetu, który blokuje ukraińskie strony, Facebooka, inne media społecznościowe etc. Mieliśmy zwyczaj oglądać ukraińskie informacje w internecie, dziś ta możliwość została odebrana masowemu odbiorcy. Niewielka liczba użytkowników ogląda ukraińskie strony przez VPN" - napisał Kołychajew.



06:44 W ciągu doby ukraińska armia odparła w Donbasie 14 ataków wroga

Odpierając ataki Rosjan Ukraińcy zniszczyli cztery rosyjskie czołgi, 11 bojowych wozów piechoty, trzy inne pojazdy i skład amunicji - pisze na swoim profilu na Facebooku Dowództwo Operacji Sił Połączonych. Nad Donbasem zestrzelono w ciągu ostatniej doby cztery bezzałogowe statki powietrzne Orlan-10.



06:40 Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły 500 wrogich celów powietrznych od początku wojny

Informację taką podało na swoim profilu na Facebooku ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych. Pięćsetnym celem powietrznym zestrzelonym nad Ukrainą był bezzałogowy statek powietrzny Orlan-10. "Spodziewaliśmy się większej liczby, ale samoloty raszystów teraz rzadko wlatują w przestrzeń kontrolowaną przez Siły Zbrojne Ukrainy" - czytamy w komunikacie. W ciągu ostatniej doby ukraińskie jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły cztery bezzałogowe statki powietrzne. Tymczasem ukraińskie lotnictwo zniszczyło co najmniej pięć rosyjskich bojowych wozów piechoty.