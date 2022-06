Od pewnego czasu trwały negocjacje w sprawie wspólnej wizyty czołowych polityków europejskich w Kijowie. Scholz, krytykowany za to, że do tej pory nie udał się do Ukrainy, miał mówić, że odwiedzi Kijów, gdy będzie po temu konkretny powód. Niemieccy dziennikarze oczekują więc, że padną konkretne deklaracje w sprawie dalszych dostaw ciężkiego uzbrojenia na Ukrainę i jej aspiracji akcesyjnych do UE.



Obecnie, według informacji niemieckiej gazety Bild, pojawiły się informacje o planowanej wspólnej wyprawie trzech europejskich przywódców. Wizyta ma się odbyć jeszcze przed szczytem grupy państw G7, planowanym na 26-28 czerwca.