W czwartek tzw. Izba Apelacyjna Sądu Najwyższego samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej skazała na śmierć trzech zagranicznych żołnierzy, którzy walczyli w obronie Ukrainy przed rosyjskim najazdem.

Dwaj skazani - Shaun Pinner i Aiden Aslin - to obywatele Wielkiej Brytanii. Trzeci skazany - Saaudun Brahim - pochodzi z Maroka. Według informacji, przekazanych przez propagandę separatystów, wszyscy trzej służyli w 36. Samodzielnej Brygadzie Morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy i uczestniczyli w walkach w Donbasie przeciwko samozwańczej Republice Ludowej, za co otrzymywali wynagrodzenie. Zdaniem sądu działania ochotników doprowadziły do ​​śmierci i obrażeń ludności cywilnej, a także do zniszczenia obiektów infrastruktury cywilnej i społecznej na terenie kontrolowanym przez separatystów.

Ławrow, komentując ten wyrok stwierdził, że przestępstwa za jakie skazano "cudzoziemskich najemników na terytorium Donieckiej Republiki Ludowej" są "rozpatrywane przez władze Donieckiej Republiki Ludowej zgodnie z lokalnym prawem".

- Obecnie procesy, o których mowa, toczą się na podstawie prawodawstwa Donieckiej Republiki Ludowej, ponieważ przestępstwa, o których mowa, popełniono na terytorium DRL - powiedział Ławrow w rozmowie z dziennikarzami.



- Cała reszta jest już tylko przedmiotem spekulacji. Nie mieszałbym się do pracy wymiaru sprawiedliwości Donieckiej Republiki Ludowej - dodał Ławrow.



Doniecka Republika Ludowa to samozwańcza, separatystyczna, nieuznawana przez społeczność międzynarodową quasipaństwowa republika w Donbasie. Rosja uznała jej niepodległość 21 lutego, na trzy dni przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Moskwa zawarła też z DRL sojusz wojskowy.