"Mówiąc o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, pewna liczba komentatorów zaczyna od stwierdzenia, że mocarstwo atomowe nie może przegrać wojny. To całkowity nonsens, groźny nonsens" - pisze Synder.



"Rytualnie powtarza się, że zimna wojna pokazała, iż mocarstwa atomowa nie mogą być pokonane. W rzeczywistości zimna wojna dowiodła czegoś przeciwnego. Mocarstwa atomowe przegrywały wojny cały czas" - dodaje.



Snyder pyta następnie o to kto wygrał wojnę między USA a Wietnamem Północnym. "Wietnam Północny oczywiście" - pisze.



Następnie przypomina o przegranej przez ZSRR wojny w Afganistanie.

"Zimna wojna była okresem dekolonizacji, w którym mocarstwa kolonialne przegrywały decydujące wojny z ruchami antykolonialnymi lub państwami. Rosja zachowuje się dziś jak mocarstwo kolonialne" - podkreśla Snyder.



"Mocarstwa nuklearne przegrywają wojny; duże państwa często przegrywają; a mocarstwa imperialne będą upokarzane. Historycznie mówiąc zwycięstwo Ukrainy nad Rosją nie byłoby zaskakujące" - pisze historyk.

Snyder ostrzega następnie, że zła interpretacja historii współczesnej utrudnia Ukrainie zwycięstwo. "Wyciągamy złe wnioski z przeszłości, by usprawiedliwić swój brak działania obecnie" - przekonuje.



"Jeśli Ukraina przegra tę wojnę, nie stanie się tak dlatego, że musi przegrać. Ukraina robi co może, a historia pokazuje, że ma szansę. Jeśli Ukraina przegra tę wojnę, może stać się to dlatego, że inni korzystali ze źle rozumianej historii, by znaleźć fałszywe powody do marnowania czasu w ciągu tygodni, które zdecydują o nadchodzących dziesięcioleciach" - podsumowuje.