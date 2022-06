- Zaczęło się ponad miesiąc temu, gdy zaczęli zabierać zboże z naszych elewatorów, zbiorów - mówił w ukraińskiej telewizji Fedorow.

Reklama

Początkowo skala kradzieży była inna: dziennie wywożono na Krym ok. 20-30 ciężarówek ze zbożem Iwan Fedorow.

- Jednak początkowo skala kradzieży była inna: dziennie wywożono na Krym ok. 20-30 ciężarówek ze zbożem. Teraz mówimy o innym rzędzie wielkości: zaczęli wywozić zboże koleją - mówił mer Melitopola.



Zdaniem Fedorowa Rosjanie przygotowują się do transportu zboża do portu w Berdiańsku i eksportowanie go stamtąd drogą morską.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zełenski pyta: Co dało Rosji zabicie 3-miesięcznej Kiry z Odessy? Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, w nagraniu przygotowanym na galę TIME100 tygodnika "Time" mówił, że w ciągu 105 dni wojny Rosjanie użyli "ok. 2 600 różnego rodzaju rakiet przeciwko ukraińskim miastom".

Reklama

- Przygotowują się też do kradzieży nowo zbieranego zboża. Naszym zadaniem jest rejestrować wszystko co się dzieje - powiedział Fedorow.



Rosjanie na okupowanych przez siebie terenach mieli zaproponować rolnikom, że ci będą mogli zachować 30 proc. swojego zboża, a Rosjanie skonfiskują pozostałe 70 proc.

Dodatkowo ukraińscy rolnicy nie mogą przewozić zboża na kontrolowane przez Ukrainę terytorium.