- Chciałam odwiedzić Francję (Zurabiszwili do wyboru na urząd miała obywatelstwo francuskie - red.), Polskę i być może Ukrainę, którym powinniśmy podziękować za przyspieszenie procesu omawiania kandydatury, ale usłyszałam odmowę - powiedziała gruzińska prezydent, cytowana przez tamtejsze media.

„Powiedziano mi, że najwyraźniej rząd zrobił wszystko, aby uzyskać poparcie dla naszej kandydatury i że dodatkowa aktywność nie jest już potrzebna. (Słysząc to) doszłam do wniosku, że rzeczywiście nie byłoby to mądre (kontynuowanie wizyt - red.). To nie jest sprawa, w której mogę nadrobić bezczynność całego rządu - ubolewała Zurabiszwili.



Prezydent Gruzji zauważyła, że w konstytucji jest wskazana jako osoba odpowiedzialna za „robienie wszystkiego, co możliwe, aby przyspieszyć ten proces (przystąpienia do UE) - red.”.

Parlament Europejski w czwartek przyjął rezolucję z apelem o przyznanie Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących do Unii. Jednak w przypadku Gruzji mowa jest tylko o pracy na rzecz przyznania takiego statusu. Rezolucja apeluje o uwolnienie byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego ze względów humanitarnych oraz o rewizję wyroku, dotyczącego Niki Gwaramii, dyrektora głównego opozycyjnego kanału telewizyjnego Mtawariszefa. Wzywa też władze gruzińskie do „stanowczego przestrzegania najwyższych standardów demokracji, praworządności, niezależności sądów, rzetelnego procesu sądowego i podstawowych wolności, w tym również w obszarze wolności mediów, a tym samym do jednoznacznego wykazania swojej politycznej determinacji w realizowaniu ambitnych europejskich aspiracji narodu gruzińskiego”

Parlament Europejski wezwał instytucje UE do „działania na rzecz przyznania Gruzji statusu kandydata do UE” pod warunkiem, że władze gruzińskie spełnią wszystkie kryteria.

Rządząca krajem partia Gruzińskie Marzenie skrytykowała rezolucję , twierdząc ustami swoich przedstawicieli, że dokument „nie jest warty ani grosza”. Decyzja o przyznaniu Gruzji statusu kandydata do UE ma zostać wydana do końca czerwca.