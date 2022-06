W połowie listopada ubiegłego roku rząd Orbána wprowadził limit cen paliw, a w lutym 2022 r. ustanowił ograniczenia wysokości cen niektórych podstawowych artykułów spożywczych. Rozwiązania te mają przestać obowiązywać w przyszłym miesiącu. - Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wojna się przeciągnie, a rok 2023 będzie również pełen niepewności i trosk - powiedział premier Węgier w rozmowie z publicznym radiem Kossuth. - Świat będzie cierpiał z powodu wojny i jej ekonomicznych konsekwencji - dodał.

Viktor Orbán ocenił, że gdyby nie ograniczenie ceny paliwa do 480 forintów (5,54 zł) za litr, ceny na rynku sięgałyby 700-900 forintów (8,08 - 10,39 zł). Jak zaznacza agencja Reutera, niedawno zakres obowiązywania regulacji ograniczono do pojazdów zarejestrowanych na Węgrzech, co wywołało konflikt z Unią Europejską. Węgierskie przedsiębiorstwo naftowo-gazownicze MOL w czwartek zaapelowało o stopniowe wycofywanie limitu cen. Prezes grupy, Zsolt Hernádi, ocenił, że stopniowa rezygnacja z zastosowanego rozwiązania byłaby konieczna w celu zapewniania długoterminowego bezpieczeństwa dostaw.

- Wszystko zależy od wojny. Jeśli jest wojna, to jest inflacja wojenna - powiedział Orbán. Dodał, że w czasach pokoju można by szybciej zrezygnować z wprowadzonych rozwiązań. - Jeśli jest wojna, nie możemy (zrezygnować - red.) lub możemy to zrobić bardzo powoli - zaznaczył.

Pytany o dyskryminacyjne zdaniem Komisji Europejskiej przepisy dotyczące cen paliw i zapowiedź komisarza Thierry'ego Bretona, że Węgrom grozi postępowanie sądowe, szef węgierskiego rządu oświadczył, że nie ma uniwersalnego rozwiązania tego problemu. - Sytuacja jest wyjątkowa i musimy robić to, czego wymagają takie sytuacje - mówił. - W takich czasach należy odejść od ogólnych regulacji - ocenił.

Zdaniem Orbána, bez limitu cen paliwa inflacja na Węgrzech, która w maju osiągnęła 10,7 proc., byłaby nawet o 5 pkt. proc. wyższa. Premier Węgier ocenił także, że unijne embargo na gaz z Rosji zniszczyłoby europejską gospodarkę.

Orbán powiedział, że gdyby kwietniowe wybory parlamentarne wygrała zjednoczona opozycja, to tworzony przez nią rząd wyraziłby zgodę na embargo na ropę z Rosji, co - jego zdaniem - spowodowałoby wzrost cen paliw.

Premier Węgier podkreślił też, że "Ukraina ma prawo się bronić". - Jeśli rząd zdecyduje się walczyć, nie można tego kwestionować, nawet jeśli według bukmacherów jego szanse są niewielkie - powiedział, cytowany przez węgierski portal telex.hu. Według niego, pytanie brzmi, jakie rozwiązania zaproponuje Europa. - Powinniśmy przemawiać głosem pokoju - mówił szef węgierskiego rządu.

Orbán przekonywał, że najlepszym rozwiązaniem na przełamanie "inflacji wojennej" jest pokój. Dodał, że bankructwo Europy nie leży w niczyim interesie.