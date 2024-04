Jakich konkretnie sytuacji to dotyczy?

Dla przykładu, w przypadku umowy zamówienia publicznego zabezpieczonego gwarancją na 1 mln zł, gdy w trakcie tej umowy dojdzie do nienależytego wykonania umowy i zostaną naliczone kary umowne np. w wysokości 500 tys. zł, to zamawiający może wezwać wykonawcę do zapłaty. Jeśli jednak uzna, że będzie miał trudności w uzyskaniu tego zabezpieczenia, to skorzysta z gwarancji należytego wykonania umowy. Proponowany przepis miałby zapewne zabezpieczać wykonawców i banki przed sytuacją, gdy np w opisanej wyżej sytuacji zamawiający wystąpi o wypłatę z gwarancji, ale żąda nie 500 tys. zł, czyli równowartości kar umownych, a całej gwarancji, czyli 1 mln zł. Wysokość żądania przewyższa wtedy wysokość roszczenia. W ciągu ostatnich lat z takimi przypadkami spotkałem się dwa, trzy razy.

Jakie jeszcze zmiany przewidziano w projekcie?

W nowelizacji przewidziano istotną zmianę - zamawiający występując z żądaniem zapłaty miałby przesyłać kopię takiego żądania do wykonawcy, a ten mógłby przedstawić bankowi lub ubezpieczycielowi swoje stanowisko co do zasadności wypłaty z gwarancji. Bank lub ubezpieczyciel dokonywałby oceny i w razie wątpliwości mógłby odmówić tej wypłaty z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Przepis nie mówi natomiast o przedstawieniu stanowiska zamawiającego, a jedynie wykonawcy. Obecnie zamawiający mający roszczenie np. z tytułu kar umownych, gdy chce je zaspokoić z gwarancji, to występuje do banku lub ubezpieczyciela o wypłatę z tej gwarancji, informując, że doszło do nienależytego wykonania umowy. Bank czy ubezpieczyciel nie wnika natomiast wtedy w kwestię, czy rzeczywiście doszło do nienależytego wykonania umowy i bez oceniania okoliczności wypłaca pieniądze. Zgodnie z projektem nowelizacji, banki i ubezpieczyciele mieliby niejako wchodzić w buty sądu, pełnić rolę rozjemcy. Jeżeli wpłynęłoby żądanie wypłaty, a wykonawca przedstawiając swoje stanowisko uznałby, że nie ma podstaw do wypłaty, zamawiający przedstawiłby natomiast swoje racje, to bank czy ubezpieczyciel stałby się się instytucją arbitrażową. Zdarza się, że zamawiający żądają wypłaty z gwarancji, gdy nie ma do tego podstaw, ale uważam, że należy to uregulować w sposób bardziej wyważony.