Ministerstwo Rozwoju i Technologii w odpowiedzi na pytania „Rz” stwierdziło, że „obserwuje poprawę sytuacji, jeżeli chodzi o poziom wykorzystania przez zamawiających zielonych i społecznych kryteriów”. – W przypadku pojawienia się postulatów dotyczących zmian w obszarze pozacenowych kryteriów ocen będą one analizowane. Wyniki analiz będą stanowiły podstawę ewentualnych działań o charakterze legislacyjnym – zadeklarował resort.

Dr Jarosław Kola

Wydział Prawa i Administracji UAM

Kierunkowo można zgodzić się z postulatem wyraźniejszego uregulowania, że przedsiębiorcy w mniejszym stopniu powinni ponosić ryzyko wzrostu kosztów spowodowanego zmianą przepisów dotyczących np. płacy minimalnej czy podatków. Można się zgodzić, że publiczny inwestor – w szczególności gdy jest nim państwo i jego organy – powinien w większym stopniu przejmować konsekwencje ekonomiczne takich zmian. Jednakże uszczegóławianie przepisów o waloryzacji w pozostałym zakresie niesie ryzyko usztywnienia regulacji, które zaprojektowano tak, aby pozostawiały zamawiającym dużą elastyczność w kształtowaniu klauzul waloryzacyjnych, stosownie do swoich potrzeb i możliwości, oczywiście z poszanowaniem zasady best value for money. Oczywiście, nie można nie dostrzegać, że zamawiający z tej swobody często korzystają niewłaściwie – przerzucają wszelkie ryzyka na przedsiębiorców, nie zgadzają się na wprowadzenie bardziej efektywnych klauzul waloryzacyjnych lub mechanicznie nie wyrażają zgody na zmianę wynagrodzenia. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że przyczyną nie są wadliwe przepisy prawa zamówień publicznych, lecz ich bezrefleksyjne i błędne stosowanie.