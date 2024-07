Adwokat zauważa jednak, że wprowadzenie zakazu sprzedaży produktów bez nikotyny jeszcze nie oznacza, że będzie on przestrzegany. - Jeśli system nie będzie pozwalał na skuteczne karanie tych, którzy go łamią, nie zniechęci to przedsiębiorców dopuszczających się naruszeń – ocenia.

Mec. Siemiński zauważa, że obecnie mamy problem nawet z teoretycznie niedozwoloną sprzedażą niepełnoletnim e-papierosów zawierających nikotynę. Mimo że – jak przypomina – złamanie tego zakazu to wykroczenie, za które grozi kara grzywny do 2 tys. zł. - Biorąc pod uwagę zyski możliwe do uzyskania ze sprzedaży, nie jest to znacząca kwota. Jednak moim zdaniem cały system egzekwowania tego zakazu nie działa – komentuje adwokat.

Jakie widzi wyjście z tej sytuacji? Zdaniem prawnika dużo skuteczniej mógłby działać system kar administracyjnych, w którym określony organ mógłby nałożyć na sprzedawcę karę. - Tego typu rozwiązanie, stosowane zresztą na wielu innych rynkach regulowanych, jest szybsze i o wiele bardziej efektywne niż postępowanie o wykroczenie lub karne. Warto zastanowić się nad zmianą tego systemu – pointuje.

E-papieros miał pomóc wyjść z nałogu. Smaki i zapachy są zbędne

Biorąc pod uwagę lawinowy wzrost popularności e-papierosów, w tym beznikotynowych jednorazówek, pomysł resortu zdrowia może spotkać się z krytycznymi głosami samych konsumentów. Jednak mec. Siemiński wyjaśnia, że jeśli medyczne przesłanki wskazują, iż są one szkodliwe dla zdrowia, to prawnych przeszkód do ich zakazania nie ma.

- Osoby nieletnie są szczególną kategorią konsumentów, którzy nie mają takiego poziomu świadomości jak dorośli. Łatwiej jest więc wpływać na ich zachowania, które w przypadku dostępu do produktów uzależniających, będą dla firm potencjalnym źródłem dochodu przez wiele lat – zauważa prawnik.