1 maja we Francji spokojniejszy niż rok temu. W Paryżu raniono 12 policjantów

We Francji co roku związki zawodowe organizują protesty 1 maja.



W 2023 roku 1 maja we Francji protestowały nawet 2 mln osób

W ubiegłym roku w takich protestach miało wziąć udział ok. 2 mln osób. Francuzi protestowali wówczas przeciwko reformie systemu emerytalnego przedstawionej przez Emmanuela Macrona i jego rząd. Macron w styczniu 2023 roku przedstawił założenia reformy, podnoszącej wiek uprawniający do otrzymania emerytury z 62 do 64 lat. Decyzja ta wywołała falę protestów we Francji, ale władze w Paryżu nie wycofały się z reformy, która obecnie jest wprowadzana.



W tym roku Francuzi protestowali przeciwko rosnącym kosztom życia i reformie świadczeń społecznych. Niektórzy protestujący nieśli palestyńskie flagi, by okazać solidarność z mieszkańcami Strefy Gazy, w której Izrael prowadzi od 7 października operację wojskową.



Demonstracja w Paryżu. Policja użyła pałek i gazu łzawiącego

Francuska policja poinformowała, że w Paryżu aresztowano 45 uczestników demonstracji, a 12 policjantów zostało rannych. Policja użyła pałek i gazu łzawiącego, by rozproszyć część demonstrujących.