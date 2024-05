Walka o zakaz z czasów wojny secesyjnej w Arizonie, stanie, w którym ani Partia Demokratyczna, ani Partia Republikańska nie mają wyraźnej przewagi, to kolejne starcie dotyczące prawa do aborcji w USA po orzeczeniu Sądu Najwyższego z 2022 roku, który uchylił orzeczenie ws. Roe przeciwko Wade z 1973 roku, co otworzyło drogę do przyjmowania przepisów ograniczających prawo do aborcji na poziomie stanowym.

Senator popierająca zakaz aborcji: Możemy przegrać wybory prezydenckie, ale ważniejsze, by robić to co słuszne

Partia Demokratyczna opowiada się za utrzymaniem prawa kobiet do aborcji i chce uczynić z tej kwestii jeden z tematów kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi i wyborami do Kongresu, które odbędą się jesienią.



Życie zaczyna się od poczęcia. Wiedzieli to w 1864 roku. Musimy kontynuować to w 2024 roku. Wendy Rogers, senator stanowa Partii Republikańskiej z Arizony

Heather Williams, przedstawicielka Partii Demokratycznej liczy na to, że dążenie republikańskich zwolenników Donalda Trumpa do przywrócenia przepisów z XIX wieku przesądzi o tym, iż w wyborach do stanowego Kongresu, które również odbędą się jesienią, większość uzyska Partia Demokratyczna.



Jednak Rogers przekonuje, że w tym przypadku większość w stanowym Kongresie nie jest najważniejsza. - Możemy stracić Kongres, możemy przegrać wybory prezydenckie. Ale ważniejsze jest, by robić to co słuszne — podkreśliła.



Przepisy z 1864 roku zostały przywrócone przez orzeczenie stanowego Sądu Najwyższego z 9 kwietnia. Gdyby stanowy Kongres ich nie uchylił, wówczas weszłyby w życie 60 dni po tym orzeczeniu.