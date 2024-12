Właściciele najstarszej oprocentowanej obligacji świata odebrali odsetki. "Jeśli masz jedną na strychu, to nadal wypłacamy"

Cała historia sięga 10 grudnia 1624 roku. Tego dnia Zarząd Wodny wystawił dokument, który miał pomóc sfinansować naprawę wału przeciwpowodziowego. W zamian za pożyczenie pieniędzy na ten cel posiadacze obligacji zyskiwali prawo do odsetek – w tym przypadku 2,5 proc. od kwoty 1200 guldenów karolińskich. Rocznie w przeliczeniu na euro sumę należnych odsetek przeliczono na 13,64 euro.

„Kolosalna kwota” na naprawę wału

- Wał psuł się częściej, ale w 1624 roku woda dotarła do Amsterdamu, więc trzeba było go naprawić - powiedział Jeroen Haan, urzędnik z Zarządu Wodnego. - A to wymagało pieniędzy – dodał. W 1624 r. do naprawy wału potrzebna była – jak powiedział Haan „kolosalna kwota” 23 tysięcy guldenów karolińskich. Wtedy pieniądze się znalazły, a po latach obligacja została przekazana nowojorskiej giełdzie. Przez 22 lata kwota odsetek do wypłaty wyniosła 299,42 euro.

W celu „odzyskania” odsetek Utrecht odwiedziło osobiście dwóch urzędników nowojorskiej giełdy.

- To naprawdę ekscytujące – powiedział w RTV Utrecht Peter Asch, przedstawiciel nowojorskiej giełdy. David D'Onofrio, drugi z przedstawicieli NYSE (The New York Stock Exchange) dodał, że obligacja wciąż przynosi posiadaczowi odsetki, a wał, na którego naprawę została wyemitowana, wciąż jest używany. - Jestem tutaj z żywym kawałkiem historii, a nie tylko kawałkiem papieru – dodał.