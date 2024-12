Sondaż: Którym zagranicznym politykom ufają Ukraińcy? Zmiana na prowadzeniu

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1021 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. USA informują, że w obwodzie kurskim nadal są żołnierze z Korei Północnej, gotowi wziąć udział w walce z Ukraińcami.

Von der Leyen i Duda mają w sondażu niemal identyczne wyniki – ufa im prawie dwóch na trzech mieszkańców Ukrainy (odpowiednio 65 proc. i 64,6 proc.). Jednak w porównaniu z zeszłorocznym badaniem, szefowa Komisji Europejskiej wyprzedziła polskiego prezydenta. Oboje cieszą się mniejszym zaufaniem niż przed rokiem, ale Duda miał wówczas 77,7 proc. pozytywnych wskazań, a von der Leyen – 74,8 proc. Jeszcze dwa lata temu prezydentowi RP ufało 86,8 proc. ankietowanych.



Na dalszych pozycjach w sondażu znaleźli się: premier Kanady Justin Trudeau (59,9 proc.), prezydent Francji Emmanuel Macron (58,4 proc.) i prezydent Mołdawii Maia Sandu (57,3 proc.). Prezydent Francji jest jedynym zachodnim politykiem, w przypadku którego zaufanie wśród Ukraińców wzrosło, w porównaniu z poprzednim rokiem – z 54,5 proc. „Wygląda na to, że Ukraińcy nie przeoczyli wysiłków Macrona na rzecz zmiany strategii Zachodu dotyczącej wsparcia Ukrainy – na przykład jasnego stanowiska w sprawie zaproszenia Ukrainy do NATO, inicjatywy francuskiego przywódcy dotyczącej wysyłania komponentów wojskowych na Ukrainę itp.” – pisze w opracowaniu wyników badania think tank Centrum Nowa Europa.

Joe Biden kontra Donald Trump. Komu bardziej ufają Ukraińcy

Dramatyczny spadek zaufania zanotował natomiast odchodzący prezydent USA Joe Biden. W ubiegłym roku ufało mu 81,8 proc. Ukraińców. Teraz to tylko 55,2 proc. To największa utrata zaufania w całym zestawieniu, niemniej wciąż wynik lepszy, niż w przypadku Donalda Trumpa. Przyszły gospodarz Białego Domu ma obecnie 44,6 proc. pozytywnych wskazań.

Ranking zaufania na Ukrainie. Wielki spadek Olafa Scholza

Największy spadek zaufania, poza Bidenem, odnotował kanclerz Niemiec Olaf Scholz (o 24,5 pkt. proc., do 36,9 proc.). Z kolei nowemu premierowi Wielkiej Brytanii Keirowi Starmerowi ufa mniej Ukraińców, niż przed rokiem Rishiemu Sunakowi (spadek o 22,8 pkt. proc., do 52 proc.).