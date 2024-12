„Ilustrownik. Przewodnik po sztuce malarskiej": Złoto na palecie, czerń na płótnie

Jak wyjaśnia na wstępie autorka: „Ilustrownik powstał po to, żeby »otworzyć oczy« miłośnikom malarstwa na to, czym jest dawny obraz i co decyduje o jego obecnym wyglądzie, oraz aby mogli oni w pełni docenić na poły artystyczny, na poły rzemieślniczy talent średniowiecznych i nowożytnych mistrzów”.

Autorka nie prowadzi czytelnika na skróty, tylko rzetelnie, krok po kroku, towarzyszy mu w odsłanianiu kolejnych warstw obrazu – począwszy od jego budowy, technik malarskich, poprzez używane do powstania dzieła środki, efekty, a na rodzajach możliwych zniszczeń, konserwacji obrazów i badań dzieł sztuki – skończywszy. Ten słownik/przewodnik ma tematyczny układ. Każde hasło jest bogato i adekwatnie (co rzadkie) ilustrowane, dzięki czemu można zobaczyć to, co trudno wystarczająco dobrze opisać.