04:49 Władze obwodu zaporoskiego kupiły ukraińskiej armii sprzęt wart 162,4 mln hrywien

Informację taką przekazał gubernator obwodu, Iwan Fedorow. Kupiony sprzęt obejmuje drony różnego typu, półciężarówki oraz sprzęt do zwalczania dronów.



04:46 14 osób rannych w ataku rakietowym na Odessę

Ołeh Kiper, gubernator obwodu odeskiego, na swoim kanale w serwisie Telegram pokazał skutki ataku rakietowego na Odessę, do którego doszło wieczorem 1 maja. W ataku rannych zostało 14 osób i uszkodzony miały zostać obiekty infrastruktury cywilnej, m.in. magazyny pocztowe.



04:44 Ukraińskie drony atakowały obiekt infrastruktury energetycznej w obwodzie smoleńskim

Gubernator obwodu, Wasilij Anochin zapewnia, że atak był nieudany. Z komunikatu gubernatora nie wynika ile dronów brało udział w ataku.



04:42 W obwodzie kurskim dron uszkodził linię wysokiego napięcia

Informacje o skutkach ataku drona podał gubernator obwodu, Roman Starowojt, na swoim kanale w serwisie Telegram. W wyniku ataku wieś Ponyri została pozbawiona prądu.



04:40 W obwodzie orłowskim w ataku dronów uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej

Do uszkodzenia obiektów infrastruktury energetycznej doszło w rejonach swierdłowskim i głazunowskim — poinformował gubernator obwodu, Andriej Kłyczkow. W wyniku ataku doszło do przerwy w dostawach prądu do części odbiorców.



04:39 Trzy drony strącono w nocy nad obwodem briańskim

O strąceniu dronów poinformował gubernator obwodu, Aleksandr Bohomaz. Drony zostały strącone przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.



04:37 Nad obwodem rostowskim strącone zostały dwa drony

Informacje o strąceniu dronów przekazał Wasilij Gołubiew, gubernator obwodu, na swoim kanale w serwisie Telegram. Do strącenia dronów doszło ok. 2 rano czasu moskiewskiego.



04:32 Przedstawiciel Pentagonu: Rosja pracuje nad satelitą, który może przenosić ładunek jądrowy i stanowić zagrożenie dla innych satelitów

Asystent sekretarza obrony ds. polityki kosmicznej, John Plumb, w wystąpieniu przed komisją sił zbrojnych Izby Reprezentantów mówił, że Rosja pracuje nad stworzeniem nowego rodzaju satelity, który „będzie mógł przenosić ładunki jądrowe i stanowić zagrożenie dla innych satelitów”. Ze słów Plumba wynika, że Rosja chce rozbudować swój potencjał w zakresie zwalczania satelitów. Plumb ostrzegał przy tym, że ładunek atomowy użyty w kosmosie „nie będzie rozróżniał, które satelity są wojskowe, cywilne czy komercyjne”. Według przedstawiciela Pentagonu Chiny pracują nad satelitą z napędem nuklearnym.



04:31 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 798 dniu wojny

