W analizie zaznaczono, że władze USA chcą przejąć unieruchomione rosyjskie aktywa - ok. 300 mld dol. (1,2 bln zł) na całym świecie - i przekazać je Ukrainie, zaś liderzy UE opowiadają się za wyodrębnieniem zysków z aktywów, szacując, że do 2027 r. będzie to kwota 15-20 mld euro (65-86 mld zł). "Duża część tych pieniędzy jest przechowywana centralnie, co oznacza, że są one dostępne, jeśli Zachód zdecyduje się je przejąć" - czytamy.

Władze Rosji oceniły, że próba przejęcie rosyjskiego kapitału lub zysków byłaby bandytyzmem i ostrzegły przez katastrofalnymi konsekwencjami, nie precyzując przy tym, jaka będzie reakcja Moskwy. W sobotę były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, stwierdził, że w Rosji nie ma wystarczająco dużo amerykańskiego kapitału państwowego, by zastosować symetryczny odwet, dlatego konieczne byłoby sięgnięcie po środki prywatnych inwestorów - co, jego zdaniem, nie byłoby mniej bolesne.

Przejęcie rosyjskich aktywów. Jak zareaguje Moskwa?

Agencja Reutera rozmawiała z sześcioma ekonomistami, prawnikami i ekspertami, którzy śledzili status środków zamrożonych po rozpoczęciu w lutym 2022 r. przez Rosję inwazji na Ukrainę. Ich zdaniem, najbardziej prawdopodobna była konfiskata aktywów finansowych i papierów wartościowych zagranicznych inwestorów, trzymanych obecnie na specjalnych kontach, do których dostęp został zablokowany po wybuchu wojny. Rosja nie ujawnia, jaka kwota znajduje się na rachunkach prowadzonych przez rosyjski Krajowy Depozyt Rozliczeniowy. Według Reutera, przedstawiciele Rosji mówili, iż kwota ta jest porównywalna z 300 mld dol. zamrożonych rosyjskich rezerw.