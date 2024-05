USA nałożyły nowe sankcje na Rosję. Chodzi o zakazaną broń

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 799 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W ataku rakietowym na Odessę, do którego doszło 1 maja wieczorem, rannych zostało 14 osób.

W oświadczeniu Departamentu Stanu czytamy, że „poczyniono ustalenia... że Rosja użyła broni chemicznej, chloropikryny przeciwko ukraińskim siłom naruszając Konwencję o zakazie broni chemicznej”.



Rosja używa na froncie na Ukrainie broni zakazanej przez międzynarodową konwencję?

Rosja miała użyć „środków do kontrolowania tłumu”, czyli gazu łzawiącego, w czasie działań wojennych, co jest niezgodne z zapisami Konwencji. Wcześniej Ukraińcy alarmowali, że Rosjanie używają gazu łzawiącego do oczyszczania okopów z ukraińskich żołnierzy. Środków takich — zgodnie z Konwencją - nie można stosować w czasie konfliktów zbrojnych.



"Użycie środków chemicznych nie jest izolowanym incydentem i jest prawdopodobnie spowodowane chęcią wyparcia ukraińskich sił z ufortyfikowanych pozycji i osiągnięciem taktycznych korzyści na polu bitwy" – czytamy.