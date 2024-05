Rosja zaprzecza, jakoby chciała umieścić na orbicie Ziemi satelitę przenoszącego głowicę atomową

Tymczasem rezolucja USA i Japonii dotyczyła tylko broni masowego rażenia.



Przed odrzuceniem rezolucji amerykańsko-japońskiej 24 kwietnia Chiny i Rosja, dysponujące prawem weta w ONZ, zaproponowały poprawkę do niej wzywającą do „przeciwdziałania po wsze czasy umieszczaniu broni w przestrzeni kosmicznej i groźbie użycia siły w przestrzeni kosmicznej”. Za poprawką zagłosowało wówczas 7 krajów, 7 było przeciw, jeden się wstrzymał, co oznaczało jej odrzucenie (przyjęcie poprawki wymagało akceptacji co najmniej 9 państw).



Pogłoski o tym, że Rosja może jeszcze w 2024 roku umieścić na orbicie Ziemi satelitę przenoszącego ładunek atomowy, pojawiły się w lutym. Doniesienia te zdementował prezydent Rosji, Władimir Putin, który przekonywał, iż Rosja nie pracuje nad bronią tego typu.



Nebenzia na forum RB ONZ przekonywał z kolei, że fakt, iż w swojej rezolucji USA i Japonia wspominały jedynie o broni masowego rażenia świadczy o tym, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy „planują umieszczenie broni (konwencjonalnej) w przestrzeni kosmicznej”.