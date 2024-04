Rosyjskie "nie" dla rezolucji ws. zakazu umieszczania broni atomowej w kosmosie

Rosja chciała zakazu umieszczania w kosmosie wszelkich typów broni

Ambasador Rosji przy ONZ, Wasilij Nebenzia, ocenił, że rezolucja była „absurdalna i upolityczniona” i „nie szła wystarczająco daleko” ponieważ nie zakazywała umieszczania w przestrzeni kosmicznej wszelkiego typu broni.



Rosja i Chiny zaproponowały poprawkę, która wprowadziłaby do rezolucji wezwanie do wszystkich państw, by przeciwdziałały (...) umieszczaniu w przestrzeni kosmicznej broni i groźbie użycia siły w przestrzeni kosmicznej".



Za poprawką było 7 państw, 7 było przeciw, 1 się wstrzymało, co oznacza, że została ona odrzucona.



USA były przeciw poprawce, na co Nebenzia zareagował pytaniem do ambasador USA: „Chcemy zakazać umieszczania broni wszelkiego rodzaju w przestrzeni kosmicznej, nie tylko broni masowego zniszczenia. Ale wy nie chcecie tego. Proszę pozwolić mi zadać to samo pytanie: Dlaczego?”.



Nebenzia oskarżył następnie USA i ich sojuszników o plany umieszczenia broni w przestrzeni kosmicznej.