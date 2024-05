Według obliczeń Wiorstki spośród 175 byłych żołnierzy sądzonych za zabójstwa (umyślne lub nie) 91 to byli więźniowie, a pozostali to ochotnicy oraz zawodowi żołnierze.

Ale Wiorstka dokonywała analizy jedynie dostępnych publicznie danych. Prawdopodobnie liczba przestępstw „weteranów” jest znacznie większa. Władze jednak ze wszystkich sił starają się je ukryć. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku dziennikarze wszystkich mediów rosyjskich (państwowych i prywatnych) otrzymali zakaz pisania o nich. A także nakaz przedstawiania byłych żołnierzy (przede wszystkim tych zwerbowanych w łagrach) jako „dobrotliwych, nawróconych na wojnie, życzliwych” ludzi.

Byli rosyjscy więźniowie po powrocie z wojny opowiadają w szkołach o patriotyzmie

Ci zaś, którzy dokonali przestępstw, traktowani są przez sądy bardzo tolerancyjnie. – Jak już wyszedł na wolność, odgrażał się sąsiadom, że w razie czego to nic mu nie zrobią. Podobno nawet siedzieć nie pójdzie – opowiadała kolejna mieszkanka Kurganu o aresztowanym Frołowie.

We wszystkich wyrokach, jakie zapadają przeciw „weteranom” (nawet za zabójstwa), sądy przyjmują za okoliczność łagodzącą udział w wojnie i wojskowe nagrody.

Doszło do tego, że w Ułan Ude matka żołnierza, który zginął na wojnie, została skazana tylko na trzy lata aresztu domowego za to, że napadła z nożem na krewną i kilkakrotnie dźgnęła ją w pierś i brzuch. Sędziowie uznali, że ponieważ jej nieżyjący syn miał medal „Za odwagę”, to ona nie zasługuje na więzienie.